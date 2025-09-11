【台風15号禍】国内最大級の竜巻による被災から間もなく1週間…雨降る中で進められる復旧作業（静岡･牧之原市）
台風15号により国内最大級の竜巻が発生してからあす12日で一週間になりますが、いまだ被害の全容は見えていません。被災地では10日夜から雨が降り、早急な復旧作業が求められています。
台風15号の被害から12日で1週間。急ピッチでの復旧作業が進む中、静岡･牧之原市では。
（記者）
「時刻は間もなく、午前5時になるところです。竜巻被害があった牧之原市には強い雨がふりだし、風も出てきました」
国内最大級の竜巻被害を受けた牧之原市では10日、瓦が外れた屋根にブルーシートをかける作業が多く見られました。
そして、11日。再び被災地を訪れてみると。
（被災した人）
「雨が天井からきて、1階の畳が全部濡れた」
この住宅では、ブルーシートがはがれた隙間から空が見え、 床には水たまりができていました。そして…。
天井から、和室の畳に水が打ち付ける様子も…。
牧之原市の織物店では、ブルーシートなどの対策が功を奏し、10日夜の雨に大きな影響は受けませんでしたが…今後の天気に対する不安は尽きません。
（被災した人）
「本格的な雨が長時間降り続いた場合どうなるかと、風が心配/これで当分しのげる のかなとは思っているけど」
12日で、竜巻被害から1週間。被災した人たちの心身の疲れが見え始めている中、11日から設置されたのが…。
（高山 基彦 キャスター）
「こちらでは弁護士などによる相談会が行われています。既に多くの被災された人が訪れています」
県災害対策士業連絡会が開いた生活相談窓口。弁護士や司法書士、建築士などの専門家が支援制度や生活再建に向けた相談に応じてくれます。訪れた人は…。
（被災した人）
「2階建てなんですけど、屋根が 飛んじゃって雨漏りがひどい。まだ水漏れがするからこれでは、まだ住めない状況だから、きょう伺った。家をつぶすのか、建て直すのか、 修理するのかその検討で、お金の問題でうかがった」
この相談窓口が、生活再建への一歩につながったという男性。
（被災した人）
「助かりましたよ。何にもわかんないもん。法律もわからないし。何も考える余裕を持てない。電気は来てないは、お風呂も入れない。そういう状況だったから」
今回、相談を受けた被災者支援に詳しい永野海 弁護士は、慎重なケアが必要だと話します。
（永野 海 弁護士）
「今回の竜巻は、能登半島地震くらいの最大級の地震と同じような被害。建物がほぼ倒壊と評価されるような壁とか 屋根がなくなっている状態だが、 とても人が住める状態ではない。 命まで脅かされたような災害だった。心のケアも必要ですし、 住まいのケアも必要。今後かなり大きな再建費用のケアも 必要。フルスペックでやっていかなければいけない災害。焦らないことと諦めないこと。これだけはお願いしたいです」
この相談窓口は、12日以降も開かれていて、県弁護士会では電話での相談も受け付けています。
台風15号により大きな突風被害を受けた焼津市では、11日、地元の建設業協会によるがれきの除去作業が行なわれていました。市によりますと、今回の被害は10日時点で住宅の半壊が2棟、一部損壊が147棟にのぼっています。
気象庁は、10日、焼津市と伊東市で発生した突風は、これまでの現地調査により「竜巻」の可能性が高いと発表しました。気象庁によると、焼津市で発生した突風の風速については秒速約65メートルと推定。伊東市で発生した突風の風速については秒速約50メートルと推定されるということです。
日を追うごとに明らかになってきた台風15号の被害全容。
10日、牧之原市長は小泉農水相のもとを訪れ、激甚災害への指定などを要望し、イチゴやガーベラなどの農業被害も深刻であることを伝えました。
（牧之原市 杉本 基久雄 市長）
「ビニールハウスの施設の災害ですけど、全壊が169棟面積として41000平米、一部損壊が157棟、面積として47000平米。合わせて326棟。金額で言うと、約11億余の損害が出ています」
市によると、今後の調査により被害額はさらに大きくなる可能性もあるといいます。担当者が懸念するのは今回の被害を受けての離農です。
（牧之原市 産業経済部 お茶特産課 大石 寛之 課長）
「みなさん新規就農で新たに建ててこれからという人もいたし、そのために投資してやっている人もいる。離農されるのが牧之原としては 辛い。そういうのを防ぎたい。激甚じゃないが、重大な災害を 受けていると認識している」
牧之原市では、県や国の支援を受けながら農業に関する復旧と復興にも取り組んでいくということです。
（スタジオ）
（徳増 ないる キャスター）
台風の爪痕は建物だけにとどまらず農業現場にも深刻な影響を及ぼしています。では、牧之原市から中継で伝えてもらいます。高山さん。
（牧之原市から中継）
（高山 基彦 キャスター）
はい、こちら牧之原市細江です。
牧之原市にあります農業用ハウスは、被害額、現時点で11億円を超えています。非常に深刻な被害となっています。こちらもそのうちの一つです。野菜や花の苗を育って販売している「F･ブラッド」です。本来であれば、きょうもこちらでは全国のホームセンターに苗を出荷するはずでした。ただ、このようにビニールハウスが骨組みから折れ曲がっています。また、ハウスのビニールが飛ばされてしまっていて、この中での被害が、苗も暑さをしのげず枯れてしまっている。そんな状況です。こちらでは被災当時、約50万株の苗が出荷間近だったということなんです。では、実際にお話をうかがっていきます。社長の藤田さんです。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
よろしくお願いします
（牧之原市から中継・高山 基彦 キャスター）
こちらたくさんのビニールハウスがありますけども、今回の竜巻の被害というのは、どんなところがあったんでしょうか？教えてください。
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
ハウス自体は風速40メートルくらいまでは耐えられるようになっているんですけども、今回の竜巻は風速75メートルでしたので、それには耐えられなかったので、今回倒壊してしまったというような形になっています。
（高山 基彦 キャスター）
こちらには43棟のビニールハウスがほぼ全て被害に遭われているということなんですね。
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
そうですね。倒れてしまった前回のものが35棟で、あと半壊で残りのものになります。
（高山 基彦 キャスター）
実際、復旧の見通しというのは立っているんでしょうか？
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
構築物自体は1年ですけども、経営的には2年はかかるのではないかとは思っております。
（高山 基彦 キャスター）
実際に藤田さんはこの苗1個1個、子どものように育てています。実際、出荷間近のこの苗が被害に遭ってしまったことについてどのように受け止めていらっしゃいますか？
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
わが子のような思いで作ってきたものが、現実、納品できないのはすごく心苦しいものがあります。
（高山 基彦 キャスター）
そして、従業員の方、15人いらっしゃると思います。今後の生活についてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか？
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
安定していければとは思っております。
（高山 基彦 キャスター）
藤田社長本当にありがとうございました。
（F･ブラッド 藤田 治之 社長）
ありがとうございます。
（高山 基彦 キャスター）
竜巻の被害があって、あす12日で1週間となります。被災者の皆さんはこの現状を受け止めつつ日々を過ごしています。以上中継でした。