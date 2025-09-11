9月10日、富士山は静岡県･山梨県側、全ての登山道が閉鎖され、2025年の登山シーズンが終了しました。入山料の徴収や弾丸登山の禁止など新たなルールを導入した効果は？



10日午後5時、富士宮口6合目では富士土木事務所の作業員らがバリケードを設置し、登山道を通行止めとしました。



また、少し下った富士宮口5合目では、入山料の徴収などを行うための小屋の片付けが行われていました。





富士山では、この夏から条例により新たな「登山規制」が実施されました。山梨県側と足並みを揃えるかたちで1人1回4000円の入山料の徴収を始めたほか、弾丸登山を防ぐため山小屋の予約がない場合、午後2時から午前3時は入山を制限しました。4000円の入山料について登山者は…。（神奈川から）Q.登山料4000円はどう思う？「私はいいと思います。もう少し高くてもいいのでは富士山が世界遺産になって山をきれいにキープするのはすごく大変なことだと思うので」（デンマークから）Q.登山料4000円は？「適正価格だと思う富士山を自然保護のために必要なことだと思う」登山シーズンの2か月間、山頂で住み込みで活動したカメラマン、植田めぐみさんにこの夏の様子を聞くと・・・（富士山カメラマン 植田 めぐみさん）「登山者が全体的に減ってると感じます。全体としては日本人の方が減ったと感じますね、時間の制限を設けてくれたことで、変な時間に登り始める人だとか、夜間に弾丸登山をする方がかなり制限されてるんじゃないかなと感じました」静岡県側の登山者数は環境省の速報値で7月10日の開山日から8月末までで7万6889人と前年よりわずかに減っています。また、警察によりますと、この夏、静岡県側の遭難者数は36人で前年の約半分に、また、亡くなった人は前年6人でしたが2025年はいませんでした。鈴木知事は8日の会見で、条例による登山規制の効果についてこのように述べました。（鈴木知事）「本県におきましては、『フジナビ』というアプリを使い事前登録をお願いしたり、あるいは、ルール・マナーの事前学習を義務付けたりしたことで夜間の弾丸登山、軽装登山等、また遭難事故等が減少した、一定の効果があったという風に思っております」「来年に向けてはですね、これから関係者とともに、いろいろな課題等をもう1回意見交換をする中でですね、ことしの検証をして、そして来年シーズンに向けて、また、対策を考えていきたいというふうに思っております」山小屋関係者も弾丸登山が減ったことを実感していて、規制の効果があったと話します。（東富士山荘 米山 千晴 代表）「弾丸登山がないということは、翌日の疲労度も違うもんですから、いわゆる急病人の搬送、救助事案が少なかった。それともう1つ、やっぱりこのシステムによって良かったのは、今までどっちかというと宿泊は8合目から上ということに集中してたんですけど、満遍なく、入れないときは、その下の小屋ということで、6合目5.5合目までお客様がまんべんなく入っていただいたっていうのが、今年の良かった点ではないでしょうか」一方で、4000円という入山料について大人と子ども、または山頂を目指す人とそうでない人、全て一律でいいのかなど2026年以降、検討する課題もあると話していました。