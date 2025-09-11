通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間７．４４％とやや高め ＥＣＢ理事会控えて 通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間７．４４％とやや高め ＥＣＢ理事会控えて

通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間７．４４％とやや高め ＥＣＢ理事会控えて



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.48 7.44 6.29 6.89

1MO 9.14 6.75 7.38 6.53

3MO 9.57 7.09 7.90 7.40

6MO 9.44 7.03 8.29 7.55

9MO 9.48 7.14 8.60 7.80

1YR 9.46 7.26 8.82 7.97





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.97 7.98 7.58

1MO 8.17 7.91 7.18

3MO 8.98 8.59 7.60

6MO 9.24 8.76 7.65

9MO 9.54 9.06 7.84

1YR 9.71 9.28 7.99

東京時間16:32現在 参考値



ロンドン序盤、ユーロドル１週間は７．４４％と、１カ月以降と比較してやや高めの水準で推移している。本日はＥＣＢ理事会が金融政策を発表する。インフレや成長見通しとともにラガルドＥＣＢ総裁の会見が予定されている。市場では政策金利据え置きがコンセンサスとなっているが、新たにフランスでの政局不安が発生しており、この点についてのラガルド総裁の見解が待たれている。

