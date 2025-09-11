◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（11日、東京ドーム）

中5日での先発登板となった巨人の山崎伊織投手。チームの勝利はもちろんですが、防御率などでタイトルを狙える位置にいるだけに、気合の入ったマウンドになりそうです。中5日で登板したのはこれまでに5回ありますが、4勝1敗と幸先のいい数字となっています。

6連敗中の広島はなんとか連敗を止めたいところ。先発の高太一投手は、今季巨人戦に1試合登板していますが、そのときには6回3失点で白星を挙げています。

解説は黒田博樹さん。この2試合、初回に点が入っているので、ピッチャーの入りが気になるとしていましたが、「山崎投手はシュートを投げていますが、僕もシュートは投げていた。基本的にシュートは右を得意としているが、右の方が打たれていて、左バッターの方が抑えている。きょうは、右バッターへの攻め方を見たいなと思います」と語りました。また、岸田行倫選手のインサイドの使い方にも言及。構える場所の使い分けの意図などをゲームの流れにそって話したいとしました。

プレーボールは午後6時です。