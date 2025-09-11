日本テニス協会は11日、10月12日に東京・有明コロシアムで、車いすテニスでいずれも生涯ゴールデンスラム（4大大会とパラリンピックを全て制覇）を達成した現役の小田凱人（19＝東海理化）と23年に引退した国枝慎吾さん（41）がペアを組み、ダブルスのエキシビションマッチを行うと発表した。

小田は先日まで行われた全米オープンを初制覇し、史上最年少の19歳で生涯ゴールデンスラムを達成。その小田が9歳の時に左股関節に骨肉腫を発症して車いす生活になった後、車いすテニスを始めるきっかけとなったのが国枝さんの存在だった。9日に行われた凱旋会見でも「国枝さんは（車いす）テニスを変えてくれた1人だと思う」と敬意を表していた。

10月5〜12日には東京・有明テニスの森公園で第100回の全日本選手権の開催が予定されており、エキシビションマッチは目玉のイベントとなる。同協会は発表リリースの中で「記念事業の一環として、世界の舞台で輝かしい実績を残した2人の『生涯ゴールデンスラム』達成者による“夢のダブルス”が実現します」と趣旨を説明した。

対戦相手や試合の詳細は、決まり次第発表される。