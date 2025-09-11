TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。「GPSボール争奪戦」が展開される中、出演したお笑い芸人が取った行動にネット上でさまざまな反応があった。

今企画は「各地に散らばった7つのGPSボールを位置情報を頼りに探し出せ！そして、全てのボールを集めて願いをかなえるのは誰なのか？」をテーマに「水ダウ」版ドラゴンボールを展開。3人のお笑い芸人で構成された3チームが、関東圏に散ったGPSボール確保のため、位置情報を頼りに車で現地まで移動した。

黄色チームはウエストランド井口浩之（42）、モグライダーともしげ（42）、きしたかの高野正成（36）の3人。黄色チームは幸先よく3つのGPSボールを獲得し、4つめを獲得しに横浜へ。ボールを探すために山下公園で車を停車させた。ともしげは車の中にボールを置いて行こうと主張。だがルールではボールを車内に置く際は施錠できないことになっている。

その後、ともしげはボールが心配になったのか、何度も車に引き返そうと提案するも、井口に反対される。その後、青チームに施錠されてない車を狙われ、3つのボールが盗まれると、黄色チームは空中分解。最後のボールのありかとなった神奈川県南足柄に行く際、井口と高野は昼飯を主張も、今度はともしげが先に行こうと反発。結果、ともしげが強行採決し、昼飯抜きで南足柄に行くことになった。

Xでは、ともしげらの黄色チームの行動に対し「昨日の水曜日のダウンタウンのともしげ井口にキレてる人いてワロタ。バラエティーだぞ？」「水曜日のダウンタウン GPS企画 ドラゴンボールを盗まれるブックを飲んだ井口・高野と シュートを仕掛けたともしげ という事なんだろうか」「ともしげと井口二人ともすごかったというかあまりテレビで見られなさそうなやりとりも良かった」などのコメントが寄せられた。

ともしげ自身は放送翌日にXを通じ「水曜日のダウンタウンありがとうございました！！！ いろいろ大変なこともあり、賛否がありましたが 僕はすごく楽しかったので 昔から仲良しの井口君と高野君と 是非またロケをやらせてください。よろしくお願いいたします」と感謝した。

ともしげの投稿に対し「また3人チーム見たいです」「とても面白かったです！いつも控えめで芝さんに頼ってる風に見えていたのですが、しっかり自分の意見を伝えたり運転できたり意外な一面も見られて楽しかったです」「芸人として最高の立ち回りで爆笑させてもらいました」などと書き込まれていた。