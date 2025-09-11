モデルで女優の谷まりあ（30）が11日、都内でホンダの新型軽乗用電気自動車（EV）「N−ONE e：（エヌワン イー）」の発表会見に出席した。

会見が始まる直前から雨が降り出し、会見場所が屋外から室内に急きょ変更になるハプニングがあったが、鮮やかなグリーンのドレス姿の谷は余裕の笑顔。豪雨で雷が鳴り響く中で、N−ONE e：について「かわいい、というのが第一ですね。この車が電気で走るんだ、という思いです。早く試乗してみたいです」。ホンダのイメージについて「遊び心のある車を作るイメージ。調べるととがった車も作ってるので、そのとがったところも聞いてみたい。あと、お仕事で海外に行くとホンダの車をよく見かけます」と話した。

車選びのこだわりについては「普段のファッションでは、お洋服を手に取った時にキュンとしたりすることを重視しています。車も乗った時にキュンとするか、自分の一部のような気持ちで本当に好きと思った車を選ぶようにしています」と話した。

N−ONE e：は、最大1500ワットの電気製品に給電することができる。給電機能を試しながら扇風機を回した、谷は「自分のお家くらいの感覚で車に乗っているので、かばん、ティッシュ、ケータイを入れるところなど収納にもこだわっています。今日はEV自動車を身近に感じましたし、スマホみたいに充電残量が分かるのもいいですね。これからもホンダの車の進化を楽しみにしています」と話した。