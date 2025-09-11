「有村架純さんからもらったんです」バッテリィズ・エース、愛車にまつわる“芸能界の意外な繋がり”を告白

齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。

9月9日（火）の同番組では、お笑いコンビ・バッテリィズがゲストとして登場。エースの“ある告白”にスタジオが驚きに包まれる場面があった。

【映像】バッテリィズ・エース、愛車の“まさかの前オーナー”を告白！

この日は、アイドルを卒業した齊藤がひとり時間の楽しみ方を教えてもらう恒例企画「おひとり様の先輩」を放送。バッテリィズがその魅力を伝えにやって来たのは“自転車”だ。

エースは「僕と言えば自転車ですよ！」と、番組冒頭から自転車愛をアピール。さっそく自慢の愛車を紹介すると、そのゴツさに齊藤は「バイクっぽい！」と驚いた。

デンマークのブランドのモデルだというエースの愛車は、8段階の変速ギアと5段階のアシスト機能が付いた高級車。タイヤはまるで車のような大きさで、バイク用の駐輪場でないと駐車できないほどだという。

番組では、普段からこの自転車を移動手段として愛用しているエースのとある1日に密着。愛車を駆って東京の街を疾走する姿が紹介された。

さらにスタジオでは、そんなエースの愛車にまつわる意外な情報も明かされた。

「自分で買ったわけじゃなくて、さんま師匠にいただいたんです」と告白したエース。続けて、「さんま師匠も有村架純さんからもらったんです」と、まさかの前オーナーを明かした。

「てことは有村架純さんの自転車なんです」との一言に、齊藤も「それすごい！」と目を丸くした。

しかし、ヒコロヒーは「さんま師匠は人からもらったものを人に流す…」とイタい指摘。エースは「僕もそれは思いましたけど、あんまり掘らんときましょう」と制止し、スタジオは笑いに包まれた。