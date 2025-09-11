9月10日までに、女優の土屋太鳳（たお）がInstagramを更新。イメチェンした姿をアップし、話題となっている。

土屋が投稿した写真には、彼女の横顔のアップショットが。トレードマークだったロングヘアから一変し、顎下までバッサリと切ったショートカットとなっている。

「土屋さんは、9月25日からNetflixで配信開始予定の『今際の国のアリス シーズン3』のヒロイン・宇佐木柚葉役で出演する予定です。今回、彼女がアップしたショットは、その役柄を象徴するショートカット姿でした。満面の笑みで、ショートになった影響か、どこかボーイッシュな雰囲気も漂わせています」（芸能プロ関係者）

投稿には、《明日はとても朝早い出発! なので…おやすみなさい。その前に、ウサギを》と、眠る前に投稿した様子をつづっていた。続けて、《いよいよ明後日はグローバルイベント。配信もされます! お会いできますよう…!》と、11日に都内でおこなわれる同作のイベントを報告し、ファンに向けてのメッセージを投稿した。

Instagramのコメント欄には、イメチェンした土屋の姿に、驚く声が寄せられていた。

《いま、そんなに髪短いん?》

《この画像。本人?》

さらに注目されたのは、今回、投稿された文章の短さだ。コメント欄にも、《これくらいの気楽な投稿、おひさしぶりな気がしますね》と、髪の毛同様、さっぱりとした投稿に驚く意見が聞かれた。

「土屋さんのInstagramは、文章が長いことが特徴でした。丁寧な言葉遣いで、哲学的な視点も入るなど、まさに“土屋ワールド”全開といった感じでした。しかしここ数日、文章がこれまでの半分ほどになっているのです。撮影で忙しいのか、もの足りなさも感じるファンもいるようです」（前出・芸能プロ関係者）

そんな土屋は8月下旬、彼女のSNSの裏アカと疑われたアカウントが炎上したことも記憶に新しい。前出の芸能プロ関係者は、SNSの変化にはこの騒動が影響している可能性があると指摘する。

「炎上した動画では、スーパーの食品売り場で買い物中、小さな女の子がヨーグルトドリンクを手にし、商品に口をつけているような仕草が映っていました。さらに、それをそのまま商品棚に戻した行為も映っており、その行動が批判の的となりました。

その後、土屋さんは、Instagramで釈明と見られる投稿をアップし、ヨーグルトドリンクを箱買いしていることを明かすなど、意味深なアンサーをポストしました。しかし、言い訳のように取れたその長文が、火に油を注ぐことになりました。そんな騒動から、真意が伝わりづらいことを受け入れたうえで、さっぱりとした文章になったのかもしれません」

何よりショートカットが世間を驚かせたのは、間違いない。