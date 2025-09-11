¡ÚMLB¡Û¡Ö¥«¥Ö¥¹¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¤È¤Î·èÊÌ¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡ºÆ·ÀÌó¤ò¸«Á÷¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡Ä¡Ä¸åÈ¾Àï¤ÎÉÔ¿¶¤ËÃ²¤¡Ö¥¹¥é¥ó¥×Â¿¤¤¡×
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ2»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È19»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¡Ê3－2¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Íèµ¨¤ÇÀÚ¤ì¤ëÎëÌÚ¤Î·ÀÌó¤Ë¸ÀµÚ¡£ºÆ·ÀÌó¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¥ïー¥¹¥È¤¬Æ±µï
ÎëÌÚ¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç27ËÜÎÝÂÇ¡¢91ÂÇÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¥«¥Ö¥¹²ÃÆþ¸å¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÎ¨.243¤È½ÐÎÝÎ¨.322¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤Ç¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.461¤ÈOPS.782¤â4Ç¯´Ö¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿ô»ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°È¾Àï¤Ï¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ë¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼¾¤ê¡¢¥¹¥é¥ó¥×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥«¥Óー¥º¡¦¥¯¥ê¥Ö¡Ù¤Ï¡ÖÁ°È¾Àï¤Î¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹¶·âÌÌ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆËÜÎÝÂÇ¿ô¤äÂÇÅÀ¤ò½ü¤±¤Ð¥¥ã¥ê¥¢ºÇ°¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ö¥¹ÆþÃÄ°Ê¹ß¡¢¥¹¥º¥¤ÏÆüËÜ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×³°Ìî¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´À°Ç½ÎÏ¤â¼¨¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢°ìÅÙÄ´»Ò¤òÍî¤È¤¹¤ÈÉü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£¡Ö·èÃÇ¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÍÆ°×¤Ë¡×
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï2026Ç¯¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÆ·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡ー¤¹¤ë¤«·ÀÌó¤ò¸«Á÷¤ë¤«¡¢¥Áー¥à¤Ïº£µ¨¤ÈÍèµ¨¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¹¥º¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤ÏÍèµ¨½ªÎ»¸å¤ËÈà¤È·èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¥«¥Ö¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤¬º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï¤³¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Î°ú¤Î±¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Çµð³Û¤Î»Ù½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÎëÌÚ¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¥¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼êÊü¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
Á°È¾Àï¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢»¨²»¤â¾Ã¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¥Áー¥à¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤ÐÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£