[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇132銘柄・下落113銘柄（東証終値比）
9月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは268銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが37銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7777> ３ＤＭ 277.5 +67.5（ +32.1%）
2位 <6335> 東京機 744 +177（ +31.2%）
3位 <5017> 富士石油 413 +80（ +24.0%）
4位 <3997> Ｔワークス 3725 +700（ +23.1%）
5位 <6031> ＺＥＴＡ 460 +80（ +21.1%）
6位 <2983> アールプラン 2620 +448（ +20.6%）
7位 <4265> ＩＧＳ 601 +100（ +20.0%）
8位 <8013> ナイガイ 419 +63（ +17.7%）
9位 <6176> ブランジスタ 1068.7 +132.7（ +14.2%）
10位 <7131> のむら産業 3127.5 +347.5（ +12.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <350A> ＤＧ 7363 -2757（ -27.2%）
2位 <8798> Ａクリエイト 252 -80（ -24.1%）
3位 <3905> データセク 1868 -500（ -21.1%）
4位 <3063> Ｊグループ 623 -150（ -19.4%）
5位 <8338> 筑波銀 244 -56（ -18.7%）
6位 <7095> マクビープラ 2108 -408（ -16.2%）
7位 <6578> コレックＨＤ 310 -35（ -10.1%）
8位 <1757> 創建エース 3.6 -0.4（ -10.0%）
9位 <3557> Ｕ＆Ｃ 851 -91（ -9.7%）
10位 <130A> ウェリタス 620 -62（ -9.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8015> 豊田通商 4030 +59（ +1.5%）
2位 <6146> ディスコ 41900 +380（ +0.9%）
3位 <6857> アドテスト 13825 +125（ +0.9%）
4位 <5803> フジクラ 14115 +125（ +0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 18050 +145（ +0.8%）
6位 <6920> レーザーテク 16700 +100（ +0.6%）
7位 <1801> 大成建 10110.5 +55.5（ +0.6%）
8位 <6503> 三菱電 3784.1 +18.1（ +0.5%）
9位 <6702> 富士通 3793 +18（ +0.5%）
10位 <1803> 清水建 2191.3 +10.3（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1675 -15（ -0.9%）
2位 <4751> サイバー 1785 -8.5（ -0.5%）
3位 <8267> イオン 1783 -7.5（ -0.4%）
4位 <4042> 東ソー 2342 -7.0（ -0.3%）
5位 <4502> 武田 4491 -13（ -0.3%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2650 -7.5（ -0.3%）
7位 <7013> ＩＨＩ 16051 -34（ -0.2%）
8位 <7261> マツダ 1125 -2.0（ -0.2%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 759 -0.9（ -0.1%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 904 -0.9（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
