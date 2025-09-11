　9月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは268銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが37銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は360円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　277.5　+67.5（ +32.1%）
2位 <6335>　東京機　　　　　　　744　 +177（ +31.2%）
3位 <5017>　富士石油　　　　　　413　　+80（ +24.0%）
4位 <3997>　Ｔワークス　　　　 3725　 +700（ +23.1%）
5位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　　460　　+80（ +21.1%）
6位 <2983>　アールプラン　　　 2620　 +448（ +20.6%）
7位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　601　 +100（ +20.0%）
8位 <8013>　ナイガイ　　　　　　419　　+63（ +17.7%）
9位 <6176>　ブランジスタ　　 1068.7 +132.7（ +14.2%）
10位 <7131>　のむら産業　　　 3127.5 +347.5（ +12.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　 7363　-2757（ -27.2%）
2位 <8798>　Ａクリエイト　　　　252　　-80（ -24.1%）
3位 <3905>　データセク　　　　 1868　 -500（ -21.1%）
4位 <3063>　Ｊグループ　　　　　623　 -150（ -19.4%）
5位 <8338>　筑波銀　　　　　　　244　　-56（ -18.7%）
6位 <7095>　マクビープラ　　　 2108　 -408（ -16.2%）
7位 <6578>　コレックＨＤ　　　　310　　-35（ -10.1%）
8位 <1757>　創建エース　　　　　3.6　 -0.4（ -10.0%）
9位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　851　　-91（　-9.7%）
10位 <130A>　ウェリタス　　　　　620　　-62（　-9.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8015>　豊田通商　　　　　 4030　　+59（　+1.5%）
2位 <6146>　ディスコ　　　　　41900　 +380（　+0.9%）
3位 <6857>　アドテスト　　　　13825　 +125（　+0.9%）
4位 <5803>　フジクラ　　　　　14115　 +125（　+0.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　18050　 +145（　+0.8%）
6位 <6920>　レーザーテク　　　16700　 +100（　+0.6%）
7位 <1801>　大成建　　　　　10110.5　+55.5（　+0.6%）
8位 <6503>　三菱電　　　　　 3784.1　+18.1（　+0.5%）
9位 <6702>　富士通　　　　　　 3793　　+18（　+0.5%）
10位 <1803>　清水建　　　　　 2191.3　+10.3（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1675　　-15（　-0.9%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1785　 -8.5（　-0.5%）
3位 <8267>　イオン　　　　　　 1783　 -7.5（　-0.4%）
4位 <4042>　東ソー　　　　　　 2342　 -7.0（　-0.3%）
5位 <4502>　武田　　　　　　　 4491　　-13（　-0.3%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2650　 -7.5（　-0.3%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　16051　　-34（　-0.2%）
8位 <7261>　マツダ　　　　　　 1125　 -2.0（　-0.2%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　759　 -0.9（　-0.1%）
10位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　904　 -0.9（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

