＜解除＞【土砂災害警戒情報】神奈川県・川崎市 11日17:20時点

2025年9月11日 17時20分 TBS NEWS DIG

11日午後5時20分、神奈川県と気象台は、川崎市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞ 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・川崎市

外部サイト
ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」
1時間に50ミリの雨は"バケツをひっくり返したような雨"【大雨警戒】
急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！
「自分は溺れないと思っていた」子どもと川遊び中に溺れた男性の"油断"と、ゲリラ豪雨で注意すべきは「上流の雨」の理由