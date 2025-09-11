「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。一騎打ちの３戦先勝方式で争われる男子は、２５年日本選手権王者のＳＣ軽井沢クラブが、第２戦でコンサドーレに９−３で撃破し、２連勝。初日でいきなり五輪最終予選代表に王手をかけた。

初戦を７−６で白星発進したＳＣ軽井沢クが、勢いのままに圧倒した。第２エンドで１点を奪うと、第３エンドは相手のミスショットも絡みながら３点スチール。第５エンドにもフォース柳沢李空の好ショットなどで３点のビッグエンドを作り出した。第８エンド終了時点で６点差。この時点でコンサドーレがコンシード（エンドを残して負けを認めること）し、勝負が決まった。

１２日８時開始の第３戦で勝利すれば、スイープでの五輪を巡る日本代表に決まる。サードでスキップの山口剛史は「かった部分についてはよかった」と控えめに喜びつつ、「まだ前半の悪いところはある。明日も改善したいところはある。まだまだ結果というよりは一個一個のショットを積み重ねていくことをやりたい」と勝ってかぶとの緒を締めた。