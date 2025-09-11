「夢と希望を感じられる日本つくりたい」小林鷹之氏が総裁選出馬の意向表明　野党との連立も大きな焦点に

「コバホーク」こと自民党の小林鷹之氏が11日午後、総裁選に出馬する意向を表明しました。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。

小林氏は先ほどまで自らを支援する議員との勉強会に出席していましたが、午後4時50分ごろ、記者団の取材に応じ、総裁選への出馬を表明しました。

小林氏は記者団に対し、「将来に対して夢と希望を感じられる日本をつくっていきたい」と訴えたうえで、「このたび、私、小林鷹之は、その先頭にたって自由民主党の総裁選に臨む、その覚悟を固めました」と述べました。

小林氏は総裁選への出馬を表明したうえで、「詳しいことは来週、出馬会見を開いて申し上げたい」と述べ、来週16日を軸に会見する方向で調整していることを明らかにしました。

また、立候補に必要な推薦人については、「必要な20名のハードルは超えられる実感は持っている」と強調しました。

これに先立ち開かれた勉強会には、小林氏がかつて所属していた旧二階派や麻生派の中堅・若手の議員ら20人ほどが集まりました。

来週の会見では、茂木前幹事長が10日の出馬会見で野党と新たな連立を追求する考えを示したことを受け、小林氏が野党との連立についてどう発信するかも大きな焦点となります。