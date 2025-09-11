Î©·û¡¦ÂåÉ½Âå¹Ô¤ËÅöÁª£²²ó¤ÎµÈÅÄ¤Ï¤ë¤ß»á¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ËËÜ¾±ÃÎ»Ë»áµ¯ÍÑ¤Çºþ¿·¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¤ËÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô¤Ç¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¡£ÅöÁª£²²ó¤ÎµÈÅÄ¤Ï¤ë¤ß½°±¡µÄ°÷¤òÂåÉ½Âå¹Ô¤Ë¡¢ËÜ¾±ÃÎ»Ë½°±¡µÄ°÷¤òÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìµ¯ÍÑ¤·ºþ¿·´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç½êÂ°µÄ°÷¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤ì¤«¤é²Ú¡¹¤·¤¯ÁíºÛÁª¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÅÞÀª³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÁªµó¤ä¹ñ²ñ¤Î½àÈ÷¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÏµÈÅÄ»á¤ÈËÜ¾±»á¤òÍ×¿¦¤Ë½¢¤«¤¹¤Ê¤ÉÅÞ¤Îºþ¿·´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ÌîÅÄ»á¡£º£²ó¡¢µÈÅÄ»á¤äËÜ¾±»á¤Ê¤É¤Î¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿°Õ¿Þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½Âå¹Ô¤ËµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ÊµîÇ¯£¹·î¤Î¡ËÂåÉ½Áª¤Ë½Ð¤¿¤ï¤±¤ÇÂå¹Ô¤âÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤êÌò¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾±¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î²¬ÅÄ¡Ê¹îÌé¡Ë¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡ÊÀ¯ºöÃ´ÅöÈë½ñ¤È¤·¤Æ¡Ë£±£¹Ç¯´ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¤ÇÀ¯ºöÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²´üÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï°Â½»½ß¿·´´»öÄ¹¤ò»Ï¤áµÈÅÄ»á¤äËÜ¾±»á¤¿¤Á¤ÈÌò°÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢µÈÅÄ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÅÞÀª³ÈÂç¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»Ù»ýÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤äÅÞ°÷¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¾±»á¤Ï¡Ö£²´üÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê½ÅÀÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
