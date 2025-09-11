¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¼ó°Ì¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¡¡¸µÁª¼ê¤äÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ£¸¿Í¤¬½÷À¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¹ðÈ¯¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¡¢£²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¹¥Ä´¤ÎÎ¢¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤é¤Ë¤è¤ë½÷À½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÉÔÀµ¹Ô°Ù¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤·¡¢²áµî£²Ç¯´Ö¤Ç£¸¿Í¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µåÃÄ¤Ï£´·î¤Ë¸µ£Ç£ÍÊäº´¤Î¥µ¥à¡¦¥á¥ó¥¸¥ó»á¤¬½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ðÈ¯¤â´ØÏ¢¤¹¤ë»ö°Æ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¸µ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Áª¼ê¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥á¥¤¥Ó¥ó¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥â¥ó¥í¡¼¡¢¸µÉû¼ÒÄ¹¥¯¥é¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢½÷À¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ£¶¿Í¤¬¼Ç¤¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¡¢Éû¼ÒÄ¹¤ÏÀè½µÄä¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¾¶È°÷¤é¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤µ¤²¤¹¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃËÀ¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¡ÖÆÃ¤Ë½÷À½¾¶È°÷¤ÏÁÂ³°´¶¤ä·Ú»ë¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¾ð¤Ï¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¤¥ê¥Ã¥Á¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼Ò¡×¤Ï¶áÇ¯¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡Öº¹ÊÌ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï°ìÀÚÍÆÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¡£·üÇ°¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿¦¾ì¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ð½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à²÷¿Ê·â¤Ë¿å¤òº¹¤¹ÉÔ¾Í»ö¤ËÇÈÌæ¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£