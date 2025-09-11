渋谷凪咲、『映画キミプリ』でアニメ声優初挑戦！ ≠ME・蟹沢萌子＆櫻井もも＆谷崎早耶も参戦
あす9月12日公開の『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』に、渋谷凪咲、≠MEの蟹沢萌子、櫻井もも、谷崎早耶が出演していることが明らかとなった。
【写真】笑顔がキュート！ 渋谷凪咲撮りおろしショット
本作は、「プリキュア」シリーズ最新作でアイドルをモチーフにした『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の映画版。
テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。歌うことが大好きな少女・咲良うたが、チョッキリ団ボス・ダークイーネによって闇に包まれてしまった〈キラキランド〉を救うため、伝説の救世主“アイドルプリキュア”を探しにやってきた妖精プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”に変身するというストーリーだ。
ある日うたたちは、不思議な島で開催される【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に出演することに。しかし突然、謎の怪物の登場で島と世界が大ピンチ。しかも過去に飛んじゃった？ ピンチを救うヒントは、女神の伝説と謎の少女…。
このたび、本作に元NMB48の渋谷凪咲、現役アイドル≠ME 蟹沢萌子、櫻井もも、谷崎早耶が出演していることが解禁された。アイドルプリキュアと共に「スーパーミラクルアイドルフェスティバル」に出演するアイドルを演じる。
渋谷はアニメ声優初挑戦。そんな彼女が演じるのは、何とゾンビアイドル。ゾンビならではのアイドルプリキュアを驚かせるセリフも見どころだ。
渋谷の初のアフレコに立ちあったプロデューサーは「初めてとは思えないくらい声のトーンが自然と合っていて、キャラの可愛さが伝わりとっても素敵でした」とコメントしている。
そして、≠ME蟹沢萌子、櫻井もも、谷崎早耶が演じるのは、アニマルアイドル・サファリアのメンバー。蟹沢がシカ、櫻井がキジ、谷崎がオオカミのアイドルをそれぞれ演じる。登場シーンでは、ライブ本番前に何やら揉めている様子が描かれます。無事にステージに立つことはできるのか？ それぞれの個性が光るセリフに注目したい。
蟹沢はテレビアニメ『シャインポスト』『最近雇ったメイドが怪しい』『甘神さんちの縁結び』ほか、櫻井は『齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定』、｢魔王様、リトライ！R』『甘神さんちの縁結び』ほか、谷崎は『最近雇ったメイドが怪しい』に声優として出演。アフレコの様子をみていたプロデューサーは「キャラに合った素敵なお芝居と同じグループだからこそのチーム感がセリフの掛け合いで伝わってくるとっても魅力的なシーンにしていただきました」と話している。
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』は、9月12日より全国公開。
