¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¿·CM¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯29ºÐÇ¯²¼Îø¿Í¤ò±þ±ç
¡¡¡ØF1¡ÊR¡Ë¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¿·CM¤Ë¡¢29ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¥¤¥Í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¡Ê32¡Ë¤¬DEO¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¦¥³¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¡ØThe Perfetto Instruction for Use¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¡ØThe Perfetto Instruction for Use¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¦¥³¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎø¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥Î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÍè¾ì¤·¡¢´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¦¥³¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¥¤¥Í¥¹¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖI¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¡ØThe Perfetto Instruction for Use¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥í¥ó¥®¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¡ØThe Perfetto Instruction for Use¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥Ë¡¼¥¿¡¦¥³¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎø¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£