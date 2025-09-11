氷川きよし、手作りスイーツ披露「夏らしくて素敵」「フルーツが美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】歌手の氷川きよしが10日、自身のInstagramを更新。手作りのスイーツを披露し、反響が寄せられている。
【写真】氷川きよし「おしゃれ」と話題のフルーツテリーヌ
氷川は「マスカットとオレンジとぶどうのテリーヌこさえてみた」とつづり、写真を投稿。透明な皿に乗せられたみずみずしいテリーヌを披露した。
この投稿に、ファンからは「夏らしくて素敵」「フルーツが美味しそう」「スイーツ作り素敵」「おしゃれ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
