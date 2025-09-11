鈴木亜美 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/11】歌手の鈴木亜美が11日、自身のInstagramを更新。私服コーディネートの様子を公開した。

◆鈴木亜美、私服コーデで美しい脚披露


鈴木は「とある日のあみーゴ私服。まだまだ暑い日が続きますね。水分とって乗り切りましょう」とコメントし、ブラウンのセットアップにベルトを合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「私服おしゃれ」「似合ってる」「コーデ参考になる」「暑さ対策大切」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

