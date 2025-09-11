「シャッフルアイランド」ののこ、タンクトップで美肌全開「おしゃれ」「シンプルが様になる」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】ABEMAのオリジナル恋愛番組「シャッフルアイランド Season4」に出演していたピラティスインストラクターの高橋野乃子（ののこ）が10日、自身のInstagramを更新。シンプルなタンクトップスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インストラクター、華奢な美スタイル
ののこは「特技 早起き」として自身の特技を紹介。「韓国に行くと必ず寄る」とお気に入りのブランドについて言及しながら、黒いタンクトップにベレー帽を合わせたシンプルなコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「おしゃれ」「似合いすぎる」「シンプルが様になる」「可愛い」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
