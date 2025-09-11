◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

第１ラウンドは午後３時５９分に雷雲接近のため中断になり、同４時２５分にサスペンデッドが決定した。１７組５０人がホールアウトできなかった。順位は暫定。

２１歳ルーキーの吉田鈴（大東建託）は１７番を終えて４バーディー、１ボギーの３アンダーで回り、首位と１打差の３位で発進した。

出だしの１番で７メートル、３番で２０メートルの超ロングパットをねじ込んでバーディー先行した。９番は第１打を右ラフに曲げて初ボギーをたたいたが、１２番で４つ目のバーディーを奪取。最終１８番で３メートルのパーパットを残した時点で中断を告げるホーンが鳴った。吉田は「始めからフェアウェーキープができて、ピンチが少ない中で流れは良かった」と振り返った。

大洗ＧＣは２２年の最終プロテストで不合格、昨年は４度目の挑戦で合格を勝ち取った思い出の地。「ここに行ったこういう感じと、打った瞬間に分かっている。本当に慣れていて、他の選手より有利だと思う」と手応え十分だ。特に６番は左から風が吹き、左が崖、右にラフが広がる難ホール。「左の崖に打ち出して、フェアウェー真ん中に打てた。何も知らないと右にいっちゃうので、まっすぐ打てたのは良かった」と経験が生きた。

１２日は午前７時から第１ラウンド（Ｒ）が再開し、第２Ｒに臨む。吉田は「３時半くらいに起きます」と笑顔でクラブハウスを後にした。