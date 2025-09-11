『カジュアルすぎ』が苦手な人へ！【ハニーズ】大人の1軍候補♡「きれいめパンツ」

“カジュアルすぎると子どもっぽく見える……” そんな悩みを持つ人におすすめなのが【ハニーズ】の「きれいめパンツ」。きちんと感がありつつ動きやすさも兼ね備えていそうなので、通勤から休日までシーンを問わず活躍しそうです。今回は、大人の毎日にフィットしそうな一軍候補のパンツをピックアップしてご紹介。迷ったときに頼りになりそうな一本を見つけてみて。

フロントのボタンが映える「マリンテイストパンツ」

【ハニーズ】「釦付ワイドストレート」\3,480（税込）

フロントのボタンが目を引く、マリンテイストのワイドストレートパンツ。ストンと落ちるストレートシルエットとセンタープレスで、脚のラインを拾いにくく美脚見えを狙えます。後ろウエストがゴム仕様で快適さも期待でき、再生ポリエステルを使ったストレッチ素材で動きやすさも期待大◎ Tシャツでカジュアルに、ジレを合わせて旬の着こなしにと、オンオフ問わず活躍してくれそうな一枚です。

柔らかさと上品さを兼ね備えた杢チャコールも

カラーはブラック・杢チャコール・ブラウンの3色展開。なかでも杢チャコールは、黒よりも柔らかくブラウンよりも落ち着いたカラーで、大人らしい上品さを引き立ててくれそうです。フロントのボタンデザインが程よい華やかさを添え、ネイビーのブラウスと合わせれば知的なマリンムード漂うコーデになりそう。通勤にも休日のお出かけにも活躍が期待できる、着回し力の高そうな一本です。

ベルトがポイントの「ストレートパンツ」

【ハニーズ】「ベルト付ストレートパンツ」\3,480（税込）

ハイウエストとセンタープレスで脚長効果が期待できる、ベルト付きストレートパンツ。すっきりとしたシルエットにゴールドバックルが上品なアクセントを添えます。ストレッチ素材 × 後ろウエストゴムで快適にはけそうなのもデイリー使いに嬉しいポイント。洗濯機OKなのも魅力です。シンプルなデザインで毎日のコーデに自然と溶け込んでくれそう。

軽やかな淡色も、ベルト付きならメリハリ◎

ベルト付きストレートパンツは、カラーバリエーションが全5色と豊富。写真のように白ブラウスをタックインした淡色コーデも、細ベルトのおかげでメリハリがつき、すっきりとした美バランスに仕上がりそう。すでに一部カラーは欠け始めているので、早めのチェックがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K