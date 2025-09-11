ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、接触冷感機能糸を使用した「夏に快適な5本指ソックス」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーモチーフ／アリエル／オラフ」夏に快適な5本指ソックス

© Disney

価格：各990円（税込）

適応サイズ：約23〜25cm

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターモチーフを編み込んだ5本指ソックス。

オシャレな配色デザインもキュートなアクセントになっています！

また、5本指タイプなので指の間のムレも軽減され、暑い日でも快適に履くことができます。

全部で3種類のデザインがラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのソックス。

杢グレーと黄色の配色使いがとっても爽やか☆

© Disney

両サイドにミッキーモチーフとお花が交互にデザインされ、大人っぽい雰囲気に仕上げられています。

どのようなコーディネートにも合わせやすい柄で、重宝しそう！

『リトル・マーメイド』 アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのソックス。

パステル調の優しい色味がガーリーでかわいい！

© Disney

両サイドには、シェルやヒトデ、海藻などの海のモチーフがずらり。

見た目も涼やかな一足です。

『アナと雪の女王』 オラフ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」デザインのソックス。

ブルーを基調としたデザインが『アナと雪の女王』の世界観たっぷりで、アートははっきりとした色味なので足元で映えます☆

© Disney

両サイドにはユニークなタッチで「オラフ」や雪の結晶のアートが！

© Disney

ソックスには接触冷感機能のある糸を使用。

暑い日にうれしい、すっきりと快適な履き心地です。

おでかけ時や、おうちでのリラックスタイムに大活躍すること間違いなしのファッションアイテム。

接触冷感機能糸を使用した、ディズニーデザイン「夏に快適な5本指ソックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

