神社の入口に構える「二之鳥居」

静岡県富士宮市に位置する富士山本宮浅間大社。その境内は富士宮市街地にある約1万7000坪の本宮と、富士山頂にある奥宮からなります。

拝殿は本殿と同じく徳川家康が寄進したもの

富士山本宮浅間大社は、富士山の噴火を鎮めるために紀元前27年、富士山を浅間大神（あさまのおおかみ）として祀ったことが始まりとされています。浅間大神の別称は、主祭神である木花之佐久夜毘売命。木花之佐久夜毘売命は火の中で出産したという言い伝えを持ち、安産や火の神として知られています。このことから安産や子授け、縁結び、火難除けにご利益がある神社として有名です。富士山山頂に鎮座する奥宮の境内は8合目から山頂までとされ、7〜9月の開山期間のみ参拝できます。

国の重要文化財に指定されている本殿

現在の地に本宮の社殿が創建されたのは平安時代の806年。この場所に豊富に湧き出る水が噴火を鎮めると考えられたからだと伝えられています。鎌倉時代以降になると、源頼朝や北条義時、武田信玄、徳川家康ら有力武将から篤い崇敬を集めました。本殿と拝殿、楼門は徳川家康によって寄進されたもの。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康がお礼として約30の社殿を造営しましたが、現在残っているのはこの3つだそうです。本殿は全国的にも珍しい浅間造りとよばれる2階建ての構造で、装飾には徳川家の紋や富士山の模様などが使われています。

御神木の桜が植えられている「桜の馬場」(写真提供：富士山本宮浅間大社)

春になると桜並木が美しい「桜の馬場」では、毎年5月に流鏑馬祭が行われます。1193年に源頼朝が富士の裾野で巻狩を行った際に、流鏑馬を奉納したことが始まりとされる伝統行事です。

また、富士山は古くから信仰の対象として人々に崇められ、数多くの芸術の源泉となっていることから、2013年にユネスコの世界文化遺産へ登録されました。富士山信仰の中心地である富士山本宮浅間大社は世界文化遺産の構成資産としても知られています。



国の天然記念物に指定されている富士山の湧泉

湧玉池の透明度は高く、池の底がくっきりと見えるほど

境内にある湧泉「湧玉池（わくたまいけ）」は国の特別天然記念物に指定されているみどころの一つ。富士山に降った雨や雪が地中に浸透し、長い年月をかけて溶岩の隙間を通って湧き出た水が池になったもので、毎秒2.4キロリットルの水が湧き出ています。水温は1年を通して約13℃、水量の増減はほとんどありません。

玉が湧くように水が湧く様子から名付けられたといわれています

富士山信仰との関連も深く、室町時代以降、庶民の富士参詣が盛んになると、参詣者はこの池で心身を清め、山中へと向かったそうです。

湧玉池には水汲み場がありますが、天然水なので飲用の場合は煮沸を推奨しています。

湧玉池にある水汲み場

2008年環境省「平成の名水百選」の一つに選定



富士山にちなんだおみくじやお守りも人気

富士山がデザインされたオーソドックスな袋守（写真右上）など人気の授与品。各1000円

富士山本宮浅間大社では、富士山にちなんだおみくじやお守りなど授与品も豊富に揃います。その中のおすすめをいくつかご紹介します。

水に浸して運勢を見る「咲良みくじ」初穂料300円

「咲良（さくら）みくじ」は、水に浸すことで文字が浮かび出てくる神秘的なおみくじ。社務所前に設置されているおみくじ箱から1枚選んだら、湧玉池近くにある水屋神社へ。湧玉池の水に浸すとすぐに文字が浮かんできます。湧玉池の近くには結び処も設置されています。

折って結ぶと富士山の形になるところもユニーク

御祭神である木花之佐久夜毘売命は美の象徴の女神として、安産・良縁・火難消除に御利益のある神様。美しい女性らしいデザインのお守りも人気だそう。富士山がデザインされたお守りはおみやげにもぴったりですね。

心と体の美しさを願う「美守」、富士山ご来光をモチーフにした「大開運日守」各1000円

桜と富士山をモチーフにした「咲良守」1000円

■富士山本宮浅間大社（ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ）

住所：静岡県富士宮市宮町1-1

TEL：0544-27-2002

拝観時間：5〜20時※季節により異なる

定休日：無休

料金：境内自由



富士山本宮浅間大社の目の前に位置する「お宮横丁」

富士山本宮浅間大社の参拝前後にぜひ立ち寄りたいのが、門前にある「お宮横丁」です。富士宮のご当地グルメ「富士宮やきそば」や朝霧高原の牛乳を使用したジェラートなど、富士宮を中心に静岡の名産品を扱う店が軒を連ねています。

熱した鉄板で具材と麺を合わせていく

「富士宮やきそば」は一般的なゆで麺ではなく、蒸し麺を使うことによって生み出されるモチッとした食感が特徴。市内の製麺所が作る蒸し麺に、うま味の要となる肉カス、仕上げのイワシ削り粉を使うことが「富士宮やきそば」の三大特徴とされ、ソースのブレンドなど店ごとに味わいが変わるので食べ比べも楽しめます。

「富士宮やきそばアンテナショップ」の「富士宮やきそば」並600円

お宮横丁にある「富士宮やきそばアンテナショップ」では、基本となるベーシックな味わいの「富士宮やきそば」を提供。そのほか特製赤唐辛子入りペーストを混ぜ込んだ「激香夏麺（げっこうかめん）」なども楽しめます。

また、富士山西麓に広がる緑豊かな朝霧高原は酪農地帯として有名で、新鮮な生乳を使った乳製品は富士宮市の名産品の一つです。

お宮横丁内にある「ジェラートぷくいち」では、毎日その日の販売分だけを準備して提供する、朝霧高原牛乳と季節フルーツを使用したジェラートが楽しめます。

かわいいビジュアルの「富士山ジェラート」500円

中でも人気は富士山をモチーフにした「富士山ジェラート」。トップはミルク味、ベースの水色ジェラートは見た目は同じでもバナナやヨーグルトなど日替わりで提供されます。甘さ控えめでクリーミーな味わいは後を引くおいしさです。

お宮横丁のほぼ真ん中にある井戸で、富士山の湧水を飲んでみよう

お宮横丁には富士山の湧水が自由に飲める井戸もあるので、食事と一緒に楽しむのもいいですね。



■富士宮やきそばアンテナショップ

（ふじのみややきそばあんてなしょっぷ）

住所：静岡県富士宮市4-23（お宮横丁内）

TEL：0544-22-5341

営業時間：10〜17時（16時30分LO）

定休日：無休

■ジェラートぷくいち（じぇらーとぷくいち）

住所：静岡県富士宮市4-23（お宮横丁内）

TEL：0544-25-2061

営業時間：10〜16時

定休日：不定休



