手のひらサイズのマスコットや大きなぬいぐるみ！セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年9月より登場する「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介していきます☆
セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから続々登場している「サンリオキャラクターズ」グッズ。
2025年9月は”ゆるかわ サンリオキャラクターズ”シリーズからかわいいぬいぐるみやマスコットが展開されます。
ほかにも「ハローキティ」のデザインを集めたマスコットや”ハローキティ ピンクキルトシリーズ”のカラーをイメージしたぬいぐるみがラインナップ☆
ハローキティ マスコット ハローキティこれくしょん
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月5日より順次
サイズ：全長約12.5×8.5×10cm
種類：全4種（スタンダード、リボン、がま口財布、牛乳瓶）
「ハローキティ」ファンにはたまらない、様々な「ハローキティ」のデザインを集めたマスコット。
立ち姿やリボンに乗る姿、がま口財布風デザインのほか、白いボディに真っ赤なリボンが映える牛乳瓶の4種類がラインナップされます。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぽちゃちま ぬいぐるみ Vol.2
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（クロミ、マイメロディ、マイスウィートピアノ）
セガオリジナルのぬいぐるみ新ブランドシリーズ”ぽちゃちま”のデザインを使用したぬいぐるみ。
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
持ち主に愛を注がれすぎて“ぽちゃ”っとまん丸くなったぬいぐるみの第2弾です。
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
小さいからだの「クロミ」「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」がそばに“ちま”っと座り、いつでも寄り添います☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ひょこぴょこ ぬいぐるみ Vol.2
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約14×12×17cm
種類：全3種（ハローキティ、ハンギョドン、バッドばつ丸）
“ひょこ”っと顔をのぞかせながらいつも見守り、癒やしてくれる”ひょこぴょこ”ぬいぐるみ。
Vol.2には「ハローキティ」「ハンギョドン」「バッドばつ丸」がラインナップされます。
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
首を傾げたポーズが愛嬌満点で、一緒においておきたくなるぬいぐるみです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” RIBBON HOLIC
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約25×14×28cm
種類：全1種（クロミ）
リボンをテーマにしたアートシリーズ”RIBBON HOLIC”から「クロミ」のぬいぐるみが登場。
“RIBBON HOLIC”の名前通り、大小様々なサイズのリボンを着けたかわいらしさが特徴です。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” RIBBON HOLIC
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約28×15×28cm
種類：全1種（マイメロディ）
“RIBBON HOLIC”シリーズからは「マイメロディ」の大きなぬいぐるみもラインナップ。
サイズの異なるリボンを着けた「マイメロディ」の姿がとってもキュート☆
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット RIBBON HOLIC
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約5×4×10cm
種類：全3種（クロミ、マイメロディ、シナモロール）
アートシリーズ“RIBBON HOLIC”デザインを使用した、手のひらサイズのマスコット。
様々なサイズのリボンでおめかしした「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」が展開されます。
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
ハローキティ スーパーラージぬいぐるみ 平成ピンク
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年9月26日より順次
サイズ：全長約34×27×42cm
種類：全1種（ハローキティ）
平成からのリバイバルで大流行中のサンリオグッズ”ハローキティ ピンクキルトシリーズ”。
”ハローキティ ピンクキルトシリーズ”のカラーをイメージした「ハローキティ」の大きなぬいぐるみが登場します☆
ゆるかわな「サンリオキャラクターズ」やレトロ感ある「ハローキティ」デザインを使用したプライズが盛りだくさん。
2025年9月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
