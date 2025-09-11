ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年9月より登場する「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介していきます☆

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから続々登場している「サンリオキャラクターズ」グッズ。

2025年9月は”ゆるかわ サンリオキャラクターズ”シリーズからかわいいぬいぐるみやマスコットが展開されます。

ほかにも「ハローキティ」のデザインを集めたマスコットや”ハローキティ ピンクキルトシリーズ”のカラーをイメージしたぬいぐるみがラインナップ☆

ハローキティ マスコット ハローキティこれくしょん

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約12.5×8.5×10cm

種類：全4種（スタンダード、リボン、がま口財布、牛乳瓶）

「ハローキティ」ファンにはたまらない、様々な「ハローキティ」のデザインを集めたマスコット。

立ち姿やリボンに乗る姿、がま口財布風デザインのほか、白いボディに真っ赤なリボンが映える牛乳瓶の4種類がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぽちゃちま ぬいぐるみ Vol.2

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（クロミ、マイメロディ、マイスウィートピアノ）

セガオリジナルのぬいぐるみ新ブランドシリーズ”ぽちゃちま”のデザインを使用したぬいぐるみ。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

持ち主に愛を注がれすぎて“ぽちゃ”っとまん丸くなったぬいぐるみの第2弾です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

小さいからだの「クロミ」「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」がそばに“ちま”っと座り、いつでも寄り添います☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ひょこぴょこ ぬいぐるみ Vol.2

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約14×12×17cm

種類：全3種（ハローキティ、ハンギョドン、バッドばつ丸）

“ひょこ”っと顔をのぞかせながらいつも見守り、癒やしてくれる”ひょこぴょこ”ぬいぐるみ。

Vol.2には「ハローキティ」「ハンギョドン」「バッドばつ丸」がラインナップされます。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

首を傾げたポーズが愛嬌満点で、一緒においておきたくなるぬいぐるみです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” RIBBON HOLIC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約25×14×28cm

種類：全1種（クロミ）

リボンをテーマにしたアートシリーズ”RIBBON HOLIC”から「クロミ」のぬいぐるみが登場。

“RIBBON HOLIC”の名前通り、大小様々なサイズのリボンを着けたかわいらしさが特徴です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” RIBBON HOLIC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約28×15×28cm

種類：全1種（マイメロディ）

“RIBBON HOLIC”シリーズからは「マイメロディ」の大きなぬいぐるみもラインナップ。

サイズの異なるリボンを着けた「マイメロディ」の姿がとってもキュート☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット RIBBON HOLIC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全3種（クロミ、マイメロディ、シナモロール）

アートシリーズ“RIBBON HOLIC”デザインを使用した、手のひらサイズのマスコット。

様々なサイズのリボンでおめかしした「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」が展開されます。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

ハローキティ スーパーラージぬいぐるみ 平成ピンク

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約34×27×42cm

種類：全1種（ハローキティ）

平成からのリバイバルで大流行中のサンリオグッズ”ハローキティ ピンクキルトシリーズ”。

”ハローキティ ピンクキルトシリーズ”のカラーをイメージした「ハローキティ」の大きなぬいぐるみが登場します☆

ゆるかわな「サンリオキャラクターズ」やレトロ感ある「ハローキティ」デザインを使用したプライズが盛りだくさん。

2025年9月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

