セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2を紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2

登場時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（シンパイ、ハズカシ、イイナー、ダリィ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサーのアニメーション作品『インサイド・ヘッド2』に登場する、キャラクターたちのマスコットがセガプライズから登場。

Vol.2にラインナップされるのは「シンパイ」「ハズカシ」「イイナー」「ダリィ」で、高校入学を控えた女の子「ライリー」の頭の中の大人の感情たちです☆

個性豊かな4種類の感情たちを紹介していきます。

シンパイ

特徴的な髪の毛が目をひく「シンパイ」のマスコット。

「シンパイ」は、最悪の将来を想像していつもあたふた！

大きな目や口元もインパクト抜群です。

ハズカシ

フードで顔を隠している「ハズカシ」のマスコット。

ピンク色の顔や身体、丸い鼻がかわいい☆

マスコットからも、いつものモジモジとしている様子が伝わってきます。

イイナー

いつでも周りの誰かを羨んでいる「イイナー」

そんな「イイナー」のマスコットは、キラキラとした大きな瞳が印象的！

小さな身体や、ドット柄のワンピースのデザインも忠実に再現されています。

ダリィ

どんなときも退屈で無気力な「ダリィ」

「ダリィ」のユニークなポージングもポイントです。

遠くを見る目や、綺麗に揃った前髪も印象的☆

飾ったり、持ち歩いたり様々な楽しみ方ができるマスコット。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2は、2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

