頭の中の大人な感情たち！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2を紹介します！
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2
登場時期：2025年9月5日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（シンパイ、ハズカシ、イイナー、ダリィ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサーのアニメーション作品『インサイド・ヘッド2』に登場する、キャラクターたちのマスコットがセガプライズから登場。
Vol.2にラインナップされるのは「シンパイ」「ハズカシ」「イイナー」「ダリィ」で、高校入学を控えた女の子「ライリー」の頭の中の大人の感情たちです☆
個性豊かな4種類の感情たちを紹介していきます。
シンパイ
特徴的な髪の毛が目をひく「シンパイ」のマスコット。
「シンパイ」は、最悪の将来を想像していつもあたふた！
大きな目や口元もインパクト抜群です。
ハズカシ
フードで顔を隠している「ハズカシ」のマスコット。
ピンク色の顔や身体、丸い鼻がかわいい☆
マスコットからも、いつものモジモジとしている様子が伝わってきます。
イイナー
いつでも周りの誰かを羨んでいる「イイナー」
そんな「イイナー」のマスコットは、キラキラとした大きな瞳が印象的！
小さな身体や、ドット柄のワンピースのデザインも忠実に再現されています。
ダリィ
どんなときも退屈で無気力な「ダリィ」
「ダリィ」のユニークなポージングもポイントです。
遠くを見る目や、綺麗に揃った前髪も印象的☆
飾ったり、持ち歩いたり様々な楽しみ方ができるマスコット。
セガプライズのディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.2は、2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
