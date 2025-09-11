佐藤健、自宅のリビング・ダイニングキッチン公開にネット反響「ゴージャス！」「インテリアもヤバい」
俳優の佐藤健（36）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅を紹介した。
【動画】「ゴージャス！」「インテリアもヤバい」と反響が寄せられた佐藤健の自宅
「家に来てもらいました」と題した動画の冒頭、「我が家です」と紹介した佐藤。リビングでは数多く並んだ靴について指摘されると、「このことは触れないで」と訴え、靴箱にも入り切らない靴が並んでいることを明かし、「なんとかしないといけないなって、反省しています」と話した。
今回の動画撮影のために「リビングだけは物をすべて別の部屋に移動しました」と言い、リビングへ案内。「激広リビング」のテロップとともに、リビング全体が映し出された。そこに置かれたピアノを指し「このピアノが置きたくて広いリビングを探したんです」と明かした。
自身が主演＆共同エグゼクティブプロデューサーを兼任したNetflixシリーズ『グラスハート』で天才ピアニスト役を演じたことを踏まえ「撮影中は全部ここで生活を完結させてた」と打ち明け、カメラマンを驚かせた。また、こだわりの物について聞かれると「音響」と答え、部屋に設置された立体音響を紹介した。
さらに動画後半では、黒を基調にキレイに整理されたダイニングキッチンも公開。「後で、みんなで料理するんで、昨日の夜せっせとセッティングしました」と言い、重ねられた色とりどりのカップや皿をちら見せ。
ただ、料理については「全くしない。一回もしない。絶対にしないって心に誓ってる」と断言した。普段の食事はインスタントラーメンをキッチンで作り、そこでタブレットで動画を見ながら食べるという、食生活を明かした。
この投稿に「ピアノ凄すぎるし、インテリアもヤバい」「健さん、我が家公開ありがとう」「素敵なお部屋 ゴージャス！」「広くて凄くステキなお家」「おしゃれな家！」といった反響が数多く寄せられた。
