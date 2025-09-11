「ヤバいのかヤバくないのか」出川哲朗＆伊沢拓司タッグの特番放送 日本の問題を深堀り調査
お笑いタレントの出川哲朗とQuizKnockの伊沢拓司がMCを務める特別番組『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで、18・25日の2週連続で午後11時59分から放送される。
【番組カット】日本の未来を議論！芸人＆タレント＆政治家など個性豊かなメンバー
オーバーツーリズム、少子高齢化、SNSでの誹謗中傷などさまざまな場面で「ヤバい！」と叫ばれる今の日本は「一体どれほどヤバいのか――。はたまた意外とヤバくないのか――」。さまざまなデータから日本が抱える問題のヤバさを紐解き、番組独自の深掘り調査で、その本質に迫る。
出川、伊沢と共に明るく、楽しく、真剣に、日本の未来を考えるパネラーとして、18日の放送には伊藤俊介（オズワルド）、藤本美貴、安野貴博（チームみらい）、25日の放送には吉村崇（平成ノブシコブシ）、森香澄、石田健が出演する。
「SNSが無法地帯すぎてヤバいよ!?」、「オーバーツーリズムがヤバいよ!?」「不倫が実は増えててヤバいよ!?」など日本が抱える“ヤバい”問題について議論を繰り広げる。
