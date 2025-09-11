パンサー・向井慧、“港区の屋上BBQ”で満面の笑み「もう立派な東京人」 SNS反響「立派なシティーボーイ」
お笑いトリオ・パンサーの向井慧（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。バーベキューをした際の満面の笑みを公開した。
【写真】これぞ“成功者”たる余裕の笑み…パンサー・向井慧、“港区の屋上BBQ”満喫
向井は、「東京に出てきて20年。港区の屋上でやるBBQでこんな笑顔出来るようになったよ」と報告。「しかも写真撮ってくれたのはLiLiCoさんだよ」と、カメラマンを明かした。続けて「もう立派な東京人だね」と、自身を評した。
この投稿に「LEXUS乗って港区で屋上BBQ、立派なシティーボーイです」「最高ですね！！Tシャツも安定のチョコプラ」「色々と有言実行してますね ラジオ聞いてます」「お肉焼いてるこの写真のアクスタほしい」などのコメントが寄せられている。
なお向井は、7月にお笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』で640万円のレクサス『LBX Besporke Build』が納車される様子を公開。シャンパンで乾杯をした向井は、「わが車を見ながら、飲んで…成功したんだなって実感のひとつになりますね」と感慨に浸り、長田は「NSC時代、西大井で拾った青のジャージを着てた男が…」とその“成り上がり”ぶりに感心していた。
