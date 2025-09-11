「夜間中学」の山形県内への設置をめぐり、県教育委員会や教育関係者による本格的な議論が進められています。その検討委員会の会議が11日、山形市で開かれました。



県教育委員会が事務局となり、教育分野の専門家や学校長など、10人の委員で構成するこの委員会は、夜間中学の県内への設置を検討するものです。

夜間中学は戦後、生活に困窮し中学校を卒業できなかった子どものために誕生。近年は、中学を卒業したものの、いじめや不登校といった事情から満足に授業を受けられなかった人たちの学び直しの場として再評価されています。

国の計画では全ての都道府県に最低1つの夜間中学の確保を目指していて、ことし4月時点で32都道府県に62校が設置されており、6県が設置予定、山形を含む3県が設置を検討中となっています。

教育委員会では、ことし6月から7月にかけてインターネットなどでニーズ調査を実施。その結果、71件の回答があり、このうち14件が「夜間中学で学んでみたい」とする回答でした。

一方、県内35の全市町村を対象にした意向調査では、全ての市町村が財源などの理由から、「市町村立で設置する意向はない」と回答。会議ではこうした結果を踏まえ、委員から「県立での設置を視野に進めた方がいい」「最初は10人前後の小規模からスタートすべき」などの意見が出されました。





県教委 多様な学び推進室 森本真紀室長「学校・学級で学ぶよさを各年代の方が味わえるような充実した素敵な学校になるといいと委員から聞いている。学びを必要としている県民がいることは事実。各自治体と対話を深めながらともに検討していきたい」検討委員会では10月末までに夜間中学設置に向けた報告書を作成。その内容をもとに、最終的には県で、実際に設置すべきかを判断する予定です。