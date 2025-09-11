関東甲信地方では、１１日夜遅くにかけて、低い土地の浸水や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線が西日本から関東甲信地方を通って日本の東にのびています。

関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、所々で積乱雲が発達し、雷を伴い猛烈な雨が降っている所があります。

前線は１２日にかけて関東甲信地方を南下し、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、引き続き１２日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。



［雨の予想］



関東甲信地方では、１２日朝にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があります。１２日午後も激しい雨の降る所がある見込みです。

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ４０ミリ

関東地方南部 ３０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 １００ミリ

甲信地方 ８０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、１１日夜遅くにかけて、低い土地の浸水や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒してください。

また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。



［補足事項］

今後発表する防災気象情報に留意してください。

次の「大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報」は、１２日６時頃に発表する予定です。