紀子さま59歳に　悠仁さまの成年式終え「安堵」眞子さんと初孫に思い「自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちに」

秋篠宮妃紀子さまは11日に59歳の誕生日を迎えられ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまなど皇族方からお祝いのあいさつを受けられました。

午前10時前、手を振りながら報道陣に笑顔で会釈し、秋篠宮邸に向かわれた愛子さま。

淡い色みのスーツと帽子に、パールのアクセサリーという爽やかな装いです。

そして午前11時ごろには、紀子さまが両陛下へのあいさつのため皇居に到着されました。

誕生日に寄せた文書の中で紀子さまが触れられたのは先日、成年皇族として新たな一歩を踏み出された長男・悠仁さまについてです。

成年式が無事に終わったことを受け、「安堵（あんど）しております」と記されました。

筑波大学に通う悠仁さまは、茨城・つくば市内の住居に宿泊されることもあるといいます。

「ときにはこちらの畑で育てた野菜を自炊するためにつくばへ持っていくこともあり、東京とつくばでの生活を、それぞれ工夫している姿に成長を感じてもいます」と、赤坂御用地の畑で育てた野菜を使って悠仁さまが自炊されていることも明かされました。

また、2月に運転免許を取得した悠仁さまは、秋篠宮さまの大学時代からの愛車「ビートル」を運転されているといいます。

「今では宮さまが助手席に乗ることもあり、二人で御用地内をドライブして楽しんでいることもあります」と明かされました。

そして、アメリカで暮らす長女の小室眞子さんについては、「今年の春に孫が誕生したことを家族そろって大変うれしく思っています。自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました」と記されました。

小室圭さんとの結婚・渡米から4年。

まだ一度も会えていない眞子さん。

そして初孫への思いを「眞子たちは遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています」と明かされました。