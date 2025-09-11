西野未姫、ショーパン姿で美脚スラリ「脚長い」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/11】元AKB48でタレントの西野未姫が11日、自身の公式Instagramを更新。ショートパンツから美脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】西野未姫、美脚際立つショーパン姿
西野は「仕事の時くらいしか足出さなくなったなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。白の長袖ブラウス、黒のショートパンツ、黒のリボンがついたシューズという、最新のスタイリングを披露。3枚目の写真では娘とのほっこり2ショットを披露した。
この投稿には「脚長い」「ますますきれいになってる」「なんて可愛くて素敵なママ」「スタイル良すぎ」「コーデ素敵」「脚が本当にきれい」などの反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
