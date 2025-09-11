DAIGO、家族にも大好評“本気”の手作り唐揚げ披露「#娘はレモン絞って食べる」 妻は北川景子
俳優・北川景子（39）の夫で、アーティスト・タレントのDAIGO（47）が10日、自身のXを更新。「家族にも大好評！」だという、“本気”の手作り唐揚げを写真で紹介した。
【写真】「これは絶対美味しいわ」「器も素敵」家族にも大好評！DAIGO“本気”の手作り唐揚げ
「今日の晩御飯は!? またまたまた本気の唐揚げ!! DAIGOも台所で習った唐揚げ!!」と、自身が出演する料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（ABCテレビ・テレビ朝日系／月〜金 後1：30）のレシピを参考に作った鶏の唐揚げであることを説明。
唐揚げは、黒と金の大ぶりのモダンな皿にサラダ菜、くし切りのレモンとともに盛り付けられている。ハッシュタグでは「#娘はレモン絞って食べる」と、長女（5）の味覚の好みについても明かした。
DAIGOは「めちゃ本気！器も本気！」と出来上がりに自信をのぞかせ、「みなさんも是非作ってみてください！」と番組公式サイトのレシピをシェアした。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「食べたーーーーーーい!!!!!!」「これは絶対美味しいわ」「器も素敵」「見た目も抜群〜」「娘ちゃんレモン絞るとは大人の食べかた 息子ちゃんは景子ママが小さく切って食べさるのが浮かんでくる」「もうすっかり上級者ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
DAIGOと北川は2016年1月に結婚。20年9月7日に長女の誕生を発表、24年1月31日に長男の誕生を報告している。
