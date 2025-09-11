“ゆうこす”菅本裕子、母になって初めての家族旅行 思い出ショットに反響「プリンセスなママ」「お肌の透明感すごい！」
タレントで“ゆうこす”こと菅本裕子（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。母になって初めての家族旅行での写真を公開した。
【写真】「プリンセスなママ」母になって初の家族旅行での写真を公開した“ゆうこす”菅本裕子
菅本は「子どもが生まれて、初めての家族旅行 長崎〜福岡に行ってきました」と報告。「今回宿泊したホテルが素敵すぎて」「外観も内装も素敵でたくさん写真撮っちゃいました」と宿泊部屋や料理の写真とともに、クラシカルな赤レンガの建物を背景にしたソロショットや、ベビーカーをのぞき込むほほ笑ましいショットを披露した。
「もともと大聖堂だった建物をリノベーションしたそうで。歴史ある空間と上質な家具に囲まれて、とてもリフレッシュできました」と振り返り、「特に感動したのはレストラン！長崎の“和・華・蘭”文化が随所に散りばめられていて、説明を受けるたびにワクワクだったし、想像を超える美味しさでした」と感動を伝えた。
この投稿にファンからは「プリンセスなママ 本当にかわいい〜何回も見ちゃう」「天使が天使を産んだようです」「お肌の透明感すごい！妖精みたいです」「どれもとても素敵な写真！」などの声が相次いで寄せられている。
