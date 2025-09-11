渋谷凪咲＆≠MEメンバー「プリキュア」新作映画に出演決定 劇中のアイドル役挑戦
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の渋谷凪咲、≠MEの蟹沢萌子、櫻井もも、谷崎早耶が、『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（9月12日公開）に出演していることが解禁された。
【写真】渋谷凪咲、オフショルドレスで肌見せ
本作のテーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。歌うことが大好きな少女・咲良うたが、チョッキリ団ボス・ダークイーネによって闇に包まれてしまった“キラキランド”を救うため、伝説の救世主“アイドルプリキュア”を探しにやってきた妖精・プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”に変身するというストーリー。先日放送された第30話では5人の新しい力”キラッキランリボンバトン”も登場し、5人1組のアイドルプリキュアとして益々盛り上がりを見せている。
この度、映画にアイドルグループ出身の渋谷、現役アイドルの蟹沢、櫻井、谷崎が出演していることが解禁。アイドルプリキュアと共に「スーパーミラクルアイドルフェスティバル」に出演するアイドルを演じる。
渋谷はアニメ声優初挑戦。そんな彼女が演じるのはゾンビアイドル。ゾンビならではのアイドルプリキュアを驚かせるセリフもある。アフレコに立ちあったプロデューサーは「初めてとは思えないくらい声のトーンが自然と合っていて、キャラの可愛さが伝わりとっても素敵でした」とコメントした。
そして、蟹沢、櫻井、谷崎が演じるのは、アニマルアイドル・サファリアのメンバー。蟹沢がシカ、櫻井がキジ、谷崎がオオカミのアイドルをそれぞれ演じる。登場シーンでは、ライブ本番前に何やら揉めている様子が描かれる。無事にステージに立つことはできるのか。それぞれの個性が光るセリフも見どころだ。アフレコの様子をみていたプロデューサーは「キャラに合った素敵なお芝居と同じグループだからこそのチーム感がセリフの掛け合いで伝わってくるとっても魅力的なシーンにしていただきました」とコメントした。
なお、『プリキュア』の最新TVシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』（毎週日曜朝8時30分〜）は、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渋谷凪咲、オフショルドレスで肌見せ
◆渋谷凪咲・蟹沢萌子・櫻井もも・谷崎早耶「映画キミプリ」劇中のアイドル役に
本作のテーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。歌うことが大好きな少女・咲良うたが、チョッキリ団ボス・ダークイーネによって闇に包まれてしまった“キラキランド”を救うため、伝説の救世主“アイドルプリキュア”を探しにやってきた妖精・プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”に変身するというストーリー。先日放送された第30話では5人の新しい力”キラッキランリボンバトン”も登場し、5人1組のアイドルプリキュアとして益々盛り上がりを見せている。
渋谷はアニメ声優初挑戦。そんな彼女が演じるのはゾンビアイドル。ゾンビならではのアイドルプリキュアを驚かせるセリフもある。アフレコに立ちあったプロデューサーは「初めてとは思えないくらい声のトーンが自然と合っていて、キャラの可愛さが伝わりとっても素敵でした」とコメントした。
そして、蟹沢、櫻井、谷崎が演じるのは、アニマルアイドル・サファリアのメンバー。蟹沢がシカ、櫻井がキジ、谷崎がオオカミのアイドルをそれぞれ演じる。登場シーンでは、ライブ本番前に何やら揉めている様子が描かれる。無事にステージに立つことはできるのか。それぞれの個性が光るセリフも見どころだ。アフレコの様子をみていたプロデューサーは「キャラに合った素敵なお芝居と同じグループだからこそのチーム感がセリフの掛け合いで伝わってくるとっても魅力的なシーンにしていただきました」とコメントした。
なお、『プリキュア』の最新TVシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』（毎週日曜朝8時30分〜）は、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】