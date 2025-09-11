¥ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë
¡¡¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¡½¥à¥º¤¬¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥¤¥×¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎË¡Â§¡Ù¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢¹õ¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥ê¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î10Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÍè¾ì¡£16Arlington¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¥ê¥ó¥°¤Çµ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£·ª¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÌÓÀè¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¹¥ï¥¤¥×¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎË¡Â§¡Ù¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥êBumble¤äTinder¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥¦¥ë¥Õ¡¦¥Ï¡¼¥É¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Tinder¤Ç½÷ÀÊÎ»ëÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¤¬½÷À¼çÆ³¤ÎBumble¤ò³«È¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¤½¤¦¡£¡ØBetween Two Ferns with Zach Galifianakis¡Ù¤Ç¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥À¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤ä¥À¡¼¥â¥Ã¥È¡¦¥Þ¥í¡¼¥Ë¡¼¡¢¥Ù¥ó¡¦¥·¥å¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡¢¥¯¥ì¥¢¡¦¥Ç¥å¥ô¥¡¥ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥ê¥ê¡¼¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î10Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÍè¾ì¡£16Arlington¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¥ê¥ó¥°¤Çµ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£·ª¿§¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÌÓÀè¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£