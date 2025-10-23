90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」と「サンリオキャラクターズ」が初コラボ！

もっちりぬいぐるみやフェイスミニポーチなど、種類豊富なコラボアイテムがラインナップされています。

マリモクラフト『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズまとめ

販売店舗：マリモクラフトオンラインショップなど

パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズの初のコラボアイテムが登場！

ハローキティ、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリン、シナモロール、クロミがデザインされたかわいいグッズを紹介していきます。

パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』 パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』 続きを見る

2連アクリルキーホルダー

価格：各990円（税込）

サンリオキャラクターとパンシェルの仲良しデザインが楽しめる2連アクリルキーホルダー。

バッグやポーチに付けて持ち歩けば、毎日が楽しくなりそうです。

豆巾着

価格：各605円（税込）

コンパクトサイズでちょっとした小物入れに便利な豆巾着。

パステル調の背景とキャラクターの組み合わせがかわいく、持ち歩きにぴったりです。

巾着M

価格：各1,188円（税込）

ギンガムチェック柄にキャラクターがプリントされた中サイズ巾着。

コスメや小物収納に使いやすいサイズ感で、普段使いにも旅行にも活躍します。

豆トートバッグ

価格：各990円（税込）

小さめサイズでランチやお出かけにちょうど良い豆トートバッグ。

チェック柄とキャラクタープリントが組み合わさったデザインで、持つだけで華やかな印象になります。

バネ口金ポーチ

価格：各792円（税込）

口がぱかっと開いて使いやすいバネ口タイプのポーチ。

コンパクトながら収納力もあり、コインケースや小物入れに重宝します。

ダイカットキーホルダー

価格：各880円（税込）

キャラクターの形をそのまま活かしたダイカットキーホルダー。

存在感があり、バッグやリュックのアクセントにも☆

アクリルキーホルダー

価格：各748円（税込）

サンリオキャラクターズになりきったパンシェルがかわいいアクリルキーホルダー。

バッグやポーチにつけて手軽に推しキャラを持ち歩けます。

ふわふわ巾着

価格：各2,178円（税込）

ふんわりした手触りの巾着。

小物収納に便利で、見た目も癒やされます☆

フェイスミニポーチ

価格：各2,178円（税込）

サンリオキャラクターズになりきったパンシェルの顔をそのままデザインしたミニポーチ。

コインやアクセサリーなど、ちょっとした収納に最適です。

リール付きマスコット

価格：各2,178円（税込）

リールが付いた実用的なマスコット。

ICカードケースや鍵をつけて持ち歩ける便利さとかわいさを兼ね備えています。

ミニぬいぐるみBM

価格：各2,618円（税込）

手のひらサイズで持ち歩きやすいぬいぐるみ。

キーホルダー付きなのでバッグやリュックに簡単に付けられます。

もっちりぬいぐるみ

価格：各3,630円（税込）

もっちりとした触り心地が特徴のぬいぐるみ。

存在感のあるサイズ感でお部屋のインテリアにもぴったりです。

サガラキーホルダー

価格：各1,760円（税込）

サガラ刺繍で表現された高級感のあるキーホルダー。

柔らかな風合いと立体感のあるデザインで、コレクションにもおすすめです。

かわいいレトロ感が魅力！

『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンリオキャラクターズとパンシェルが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズまとめ appeared first on Dtimes.