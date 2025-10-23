サンリオキャラクターズとパンシェルが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズまとめ
90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」と「サンリオキャラクターズ」が初コラボ！
もっちりぬいぐるみやフェイスミニポーチなど、種類豊富なコラボアイテムがラインナップされています。
マリモクラフト『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズまとめ
販売店舗：マリモクラフトオンラインショップなど
パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズの初のコラボアイテムが登場！
ハローキティ、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリン、シナモロール、クロミがデザインされたかわいいグッズを紹介していきます。
続きを見る
2連アクリルキーホルダー
価格：各990円（税込）
サンリオキャラクターとパンシェルの仲良しデザインが楽しめる2連アクリルキーホルダー。
バッグやポーチに付けて持ち歩けば、毎日が楽しくなりそうです。
豆巾着
価格：各605円（税込）
コンパクトサイズでちょっとした小物入れに便利な豆巾着。
パステル調の背景とキャラクターの組み合わせがかわいく、持ち歩きにぴったりです。
巾着M
価格：各1,188円（税込）
ギンガムチェック柄にキャラクターがプリントされた中サイズ巾着。
コスメや小物収納に使いやすいサイズ感で、普段使いにも旅行にも活躍します。
豆トートバッグ
価格：各990円（税込）
小さめサイズでランチやお出かけにちょうど良い豆トートバッグ。
チェック柄とキャラクタープリントが組み合わさったデザインで、持つだけで華やかな印象になります。
バネ口金ポーチ
価格：各792円（税込）
口がぱかっと開いて使いやすいバネ口タイプのポーチ。
コンパクトながら収納力もあり、コインケースや小物入れに重宝します。
ダイカットキーホルダー
価格：各880円（税込）
キャラクターの形をそのまま活かしたダイカットキーホルダー。
存在感があり、バッグやリュックのアクセントにも☆
アクリルキーホルダー
価格：各748円（税込）
サンリオキャラクターズになりきったパンシェルがかわいいアクリルキーホルダー。
バッグやポーチにつけて手軽に推しキャラを持ち歩けます。
ふわふわ巾着
価格：各2,178円（税込）
ふんわりした手触りの巾着。
小物収納に便利で、見た目も癒やされます☆
フェイスミニポーチ
価格：各2,178円（税込）
サンリオキャラクターズになりきったパンシェルの顔をそのままデザインしたミニポーチ。
コインやアクセサリーなど、ちょっとした収納に最適です。
リール付きマスコット
価格：各2,178円（税込）
リールが付いた実用的なマスコット。
ICカードケースや鍵をつけて持ち歩ける便利さとかわいさを兼ね備えています。
ミニぬいぐるみBM
価格：各2,618円（税込）
手のひらサイズで持ち歩きやすいぬいぐるみ。
キーホルダー付きなのでバッグやリュックに簡単に付けられます。
もっちりぬいぐるみ
価格：各3,630円（税込）
もっちりとした触り心地が特徴のぬいぐるみ。
存在感のあるサイズ感でお部屋のインテリアにもぴったりです。
サガラキーホルダー
価格：各1,760円（税込）
サガラ刺繍で表現された高級感のあるキーホルダー。
柔らかな風合いと立体感のあるデザインで、コレクションにもおすすめです。
かわいいレトロ感が魅力！
『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズの紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post サンリオキャラクターズとパンシェルが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS』グッズまとめ appeared first on Dtimes.