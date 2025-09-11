『ツイステッド・メタル』シーズン2の見どころをキャストが語る！インタビュー映像が解禁

映画『アベンジャーズ』シリーズにて新キャプテン・アメリカを演じたアンソニー・マッキーと、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家がタッグを組み、伝説的ゲームを実写ドラマ化した『ツイステッド・メタル』。シーズン2がHuluでいよいよ来週9月20日（土）から全話独占配信！

この度、運び屋・ジョン役のアンソニーと、本能のままに行動する相棒・クワイエット役のステファニー・ベアトリスが撮影中の裏話やシーズン2の魅力を語る特別インタビュー映像が解禁された。

『ツイステッド・メタル』シーズン2、日本版予告が解禁！豪華声優陣が集結 映画『アベンジャーズ』シリーズにて新キャプテン・アメリカを演 … 『ツイステッド・メタル』シーズン2、日本版予告が解禁！豪華声優陣が集結

『ツイステッド・メタル』シーズン2の見どころは？

原作となったゲーム「ツイステッド・メタル」は、人気ゲーム「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズのクリエイター デイビッド・ジャッフェ氏が手掛けたカーアクションゲームで、1995年に第1作が発売され、海外では計8作品がリリースされている。シリーズを通してアイスクリーム・トラックに乗った謎のピエロ“スウィート・トゥース”が登場するのが特徴で、そのインパクト抜群の強烈なキャラクターはカルト的な人気を誇っている。

特別インタビュー映像では、まず二人にシーズン2が決定した時のことを尋ねてみると、ステファニーは「絶対により過激になってカーアクションも増えると思った」と撮影が楽しみで待ちきれなかったことを熱く語り、アンソニーも「見どころ満載だよ」と、ステファニーの意見に同意して「《ツイステッド・メタル トーナメント》の中で新キャラがどう活躍するのか楽しみだった」と話しており、二人ともシーズン2のクランクインが待ちきれなかった様子が伺える。

■インタビュー映像

https://youtu.be/NqpjR2BsHC0

続けてシーズン2の撮影で特に楽しかったキャラクターや共演者について聞くと、ステファニーは「全員」と即答。アンソニーは「僕が好きなキャラはヴァーミンだ。撮影現場で笑いをこらえきれない時があったよ」とヴァーミンが特にお気に入りだと教えてくれた。

そして本シリーズの大きな見どころとなるカーアクションについてアンソニーに聞いてみると、閉鎖された空港の滑走路での撮影から始まったそうで「（車に）特殊なレバーが取り付けられてた。一種の緊急ブレーキさ。タイヤの動きを抑えることで速度調整しながら回転したり、車を滑らせたりできる。楽しかったよ」と当時を振り返った。

またステファニーには今シーズンで大変だったことを尋ねると「キャプテン・アメリカ（=アンソニー）についていくことね。毎朝4時に起きてトレーニングして…必死に食らいついてた。アンソニーの本当にすごいところは学ぶのが早くて、文句を言わないところ。不平を言うような人ではないの。そんな彼の姿を見て、学ぶことがたくさんあった」とアンソニーのプロ精神に良い影響を受けたと語った。

そして、シーズン2の見どころのひとつとなる《ツイステッド・メタル トーナメント》についてアンソニーに聞いてみると「各エピソードで、キャラが一人ずつ脱落していく。その脱落していく様子が一人ずつ違ってユニークなんだ。トーナメントという設定によって新たな面白みが生まれてドラマのスケール感も一気に増したよ」と、注目すべきポイントを教えてくれた。

さらに、この特別インタビュー映像とあわせて、キャラクター相関図も解禁！ 一度見たら忘れられないクセ強なキャラクター達の関係性を知ることでドラマ本編がますます楽しみになること必至だ。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.