『S.W.A.T.』ファイナルシーズン、10月24日（金）より独占日本初放送！

シェマー・ムーア（『クリミナル・マインド』）主演のメガヒット・アクションシリーズ『S.W.A.T.』のファイナルシーズン（二ヵ国語版）が、10月24日（金）より海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」にて独占日本初放送！

通算150話目などをキャストが監督

ロサンゼルス市警察（Los Angeles Police Department――LAPD）所属の特殊武装戦術部隊、S.W.A.T.（Special Weapons And Tactics）チームが凶悪犯罪に立ち向かう人気シリーズがついに完結！ 最終章となるシーズン8がどこよりも早くお披露目される。

当サイトでも何度かお伝えしている通り、本国アメリカではすでに新たなスピンオフが動き出している。そんなスピンオフの方向性と被るように、本家の最終シーズンでは、新たなメンバーのギャンブルが加入したこともあって「ベテラン vs 新世代」の構図が明らかに。アカデミー指導官となったタンの厳しすぎる訓練方針によってディーコンとの間に軋轢が生じたり、ヒックスにも世代交代の波が忍び寄ったりと、チームは育成と指導のバランスを試される。さらには、ホンドーがトラブルを抱えたいとこのアンドレとの再会で心を揺さぶられるなど、メンバーそれぞれが家族との関係と向き合うことに。

また、このシーズンもキャストたちがエピソード監督を担当。第9話「賞金首」でディーコン役のジェイ・ハリントンが、第20話「海兵隊」で惜しくもシーズン6で卒業したストリート役のアレックス・ラッセルがメガホンを取った。ちなみに、前者は記念すべきシリーズ通算150話目。ホンドー役のシェマーはキャスト・スタッフとともに150話到達を祝い、Instagramなどで感謝のメッセージを投稿した。

そのほかにも、息をのむようなアクションと胸を打つドラマ、緻密なストーリーテリングが一体となった、「これぞS.W.A.T.！」と呼ぶにふさわしい名エピソードの第2話「ギャング制圧部隊」、長年シリーズを支えたファンへの愛と敬意が詰まったシリーズフィナーレの第22話など、見逃せないエピソードが満載だ。

『S.W.A.T.』ファイナルシーズン第1話「消えたスクールバス」あらすじ

中学生を乗せたスクールバスが学校に向かう途中で襲撃に遭い、運転手と生徒たちが拉致されるという事件が発生する。バスを運転していたのはホンドーの高校時代のフットボールのコーチ、ハウイー・キンケイドだった。チーム20は、オークランド警察のS.W.A.T.から新たに参入したメンバーのギャンブルを迎え、恩師と生徒を救出すべく捜査にあたる。

『S.W.A.T.』ファイナルシーズン 放送情報

10月24日（金）21：00スタート

【二ヵ国語版】毎週金曜日 21：00〜 ほか

