¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï11Æü¡¢ÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£º£·î16Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¿Ë¤À¡£½ÐÇÏ°Õ¸þÉ½ÌÀ¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤È¹ñ²ñÆâ¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤Ï11Æü¡¢½°±¡¤ËÂ³¤Î×»þ¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¾¤½¸¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ëÍ×µá½ñ¤ò´Ø¸ý¾»°ì»²±¡µÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï»Ù±çµÄ°÷Ìó20¿Í¤È¤ÎÊÙ¶¯²ñ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÃæ´ÖÁØ¡¢¼ã¼Ô¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£ÁíºÛÁª¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÌîÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ø¤ÎÎ©¾ì¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ÎÁªÂò»è¤ËÀ»°è¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌîÅÞ¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï11ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç»Ù±çµÄ°÷¤é¤È¶¨µÄ¡£Î©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í20¿Í¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤á¤É¤òÉÕ¤±¤¿¡£Íè½µ¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£¹â»Ô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£