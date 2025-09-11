舞台『魔道祖師』邂逅編、金子隼也、廣瀬智紀らによる振り返りトーク番組が10.10配信決定！
今年3〜4月に、世界初演で大きな話題を呼んだ舞台『魔道祖師』邂逅（かいこう）編より出演キャストたちによる振り返りトーク番組の配信が決定。10月10日20時より配信が開始され、10月13日23時59分まで何度でもアーカイブ視聴できる。
【写真】金子隼也、廣瀬智紀ら、5人の振り返りトーク番組収録の様子
世界的メガヒットファンタジー小説初の舞台化として、ソニー・ミュージックソリューションズとマーベラスが共同で届けた本舞台は、連日観客の熱狂に包まれ、大千秋楽から約半年経つ今でもなお懐かしむ声が寄せられている。
そんな「邂逅編」の振り返りトーク番組を配信。キャストたちがBBQを楽しみながら、稽古や公演期間のあれこれを振り返り、約2時間しゃべりりつくす。
出演は、魏無羨役の金子隼也、藍忘機役の廣瀬智紀、藍曦臣役の小松準弥、藍思追役の安藤夢叶、藍景儀役の土屋直武。
また、VTRで江澄役の和田琢磨、金凌役の田村升吾、聶懐桑役の安井一真、金子軒役の武子直輝、藍啓仁役の村田充からコメントも届けられる。
チケット販売は、10月13日20時まで。価格は3000円（税込）。
舞台『魔道祖師』邂逅編の振り返りトーク番組の配信は、10月10日20時配信開始（※10月13日23時59分までアーカイブ視聴可能）。
