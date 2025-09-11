スニーカーにブーツと「コンバース」の新作が豊富にお目見え！今注目の“ローファースニーカー”も要チェックだよ
CONVERSE（コンバース）から、9月発売の新作アイテムが登場します。
MADE IN JAPANモデルをはじめ、秋冬らしい素材を取り入れたのものや、ソールが印象的なシューズなど、豊富なラインナップでお目見え。
9月12日（金）より順次販売が始まるので、ぜひ店舗やオンラインストアでチェックしてみて。
定番のスニーカーは素材違いで楽しめる
1983年に販売されたマルチカラーをスエード素材にアレンジした、直営店限定の「SUEDE ALL STAR J OX（スエード オールスター J OX）」（税込2万6400円）。
レトロなムードが漂う、キナリのテープやコットンシューレースにも注目してみて。
ブラックの「SUEDE ALL STAR J OX（スエード オールスター J OX）」（左：税込2万5300円）と、「SUEDE ALL STAR J HI（スエード オールスター J HI）」（右：税込2万5850円）は、アッパーに上質な国産スエードをまとったモデル。
ハイカットのみ、直営店限定の展開です。
「ALL STAR AGED WAXEDLEATHER HI（オールスター エイジド ワックスドレザー HI）」（税込1万9800円）は、エイジングしたような質感のレザーアッパーがポイント。
オイルを含んだ素材なので、履き込むほどに味が出て経年変化を楽しめますよ。
※素材の特性上、わずかなキズや色ムラがある可能性あり
防水透湿素材“ゴアテックス ファブリクス”が搭載された「ALL STAR GORE-TEX OX（オールスター ゴアテックス OX）」と、（税込1万9800円）「ALL STAR GORE-TEX HI（オールスター ゴアテックス HI）」（税込2万350円）。
深みのある『エボニーブラウン』は、秋冬のスタイリングにぴったりな色味ですよね。
カジュアルからキレイめまで、幅広いスタイルに合わせやすいデザインの「ALL STAR COUPE BM OX（オールスター クップ BM OX）」（各 税込1万8700円）は、ホワイトとブラックの2色展開。
カラーごとに使われている素材が違うので、それぞれの表情を楽しんで。
「ALL STAR SQUARETOE NB OX（オールスター スクエアトウ NB OX）」（税込1万8150円）は、スクエアトゥのレザーシューズをモチーフにした新モデルをアレンジした一足。
直営店限定アイテムとして、ブラウンのヌバックレザーにブラックのソールを採用したデザインが登場します。
スニーカーのつま先が個性的だから、コーディネートの雰囲気を変えたい時にいいかも。
1977年に登場した、ランニングシューズの「STARFIRE（スターファイヤー）」をアップデートした「STARFIRESC J LEATHER（スターファイヤーSC J レザー）」（税込2万9700円）。
クラシックなレザーのアッパーに、機能性を感じさせるソールを掛け合わせた、ハイブリッド感のあるデザインが特徴です。
脱ぎ履き楽ちんでおしゃれなシューズってスゴい！
「ALL STAR CITYHIKE LOAFER（オールスター シティハイク ローファー）」（各 税込1万1000円）は、アッパーまで包み込むような厚底ソールが目を惹くモデル。
ボリューム感がありながらも軽量化を実現しているので、見た目以上に歩きやすいといいます。
サンダル感覚で履ける「ALL STAR TREKWAVE CLOGSANDAL（オールスター トレックウエーブ クロッグサンダル）」（各 税込1万3200円）は、クロッグ×ボリュームソールの組み合わせが新鮮。
スエード素材や金属のバックルを採用し、コンバースらしくファッショナブルに仕上げているそうですよ。
「ALL STAR LIFTED RIBTAPE T-STRAP WT OX（オールスター リフテッド リブテープ Tストラップ WT OX）」（各 税込1万5400円）は、リブデザインのソールでブーツライクな雰囲気に。
人気のTストラップパターンをベースに、ステッチワークや模様を刻んだ金具が、ウエスタンっぽさを演出しています。
ロング丈のスニーカーやブーツもチェック
「ALL STAR TREKWAVE WESTERNBOOTS HI（オールスター トレックウエーブ ウエスタンブーツ HI）」（各 税込2万2000円）は、トレッキングシューズをモチーフにしたアウトソールと、ウエスタンブーツのパターンを融合させた、インパクトのある一足。
長めの丈ながら、アンクルパッチや「ALL★STAR」の刻印入りバックルなど、コンバースらしい遊び心をちりばめているのが特徴です。
ハイカットよりさらにロング丈の「ALL STAR Z XX-HI（オールスター Z XX-HI）」（税込1万6500円）。
靴紐で着脱するかと思いきや、サイドにジッパーがあるので簡単に脱ぎ履きできそうです。
たくさんの種類があってワクワクしちゃう
スニーカーやローファー、ブーツと、豊富なラインナップであれもこれも欲しくなってしまいそう！
今回紹介したシューズはいずれも、9月12日（金）より順次販売されます。
アイテムによって発売日が異なるため、購入の際は注意してくださいね。
「コンバース」公式オンラインストア
https://converse.co.jp/
参照元：コンバースジャパン株式会社 プレスリリース
