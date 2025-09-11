「別れるか迷う」アイドル、“彼氏がデスドルの創設者でした”吐露「別れたら暴露されるぞ！」「流石に面白すぎる」
アイドルの御伽みおさんは9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。彼氏と「別れるか迷う」と吐露しました。
【“デスドル”中の人は“磨童まさを”？】
「逆デスドルしちゃいましょ！」配信者のコレコレさんが「【知名度S】DEATHDOL NOTE（中の人）@deathdol_note」「中の人は磨童まさを @mado_untoinette」「元ジャニーズ」「本人曰く両親が政治家」などと紹介したポストを、御伽さんが引用し「彼氏がデスドルの創設者でした 別れるか迷う」とつづりました。DEATHDOL NOTEのプロフィールによると、このアカウントでは「名前を書かれたアイドルは晒される」ようです。
御伽さんのポストには「そもそもこんな奴と付き合う時点で見る目なさすぎるわw」「逆デスドルしちゃいましょ！」「流石に面白すぎる 全ドルヲタから呪われる十字架背負ってらあ」「あーそれは地雷原に素足で突っ込むようなもんだな」「リュークだろもう」「別れたら暴露されるぞ！！」「逆にレアすぎる経験かも…」と、さまざまなコメントが寄せられました。
「そうです、自分がデスドル創設者です」DEATHDOL NOTEの“中の人”として紹介された磨童まさをさんは同日、「そうです、自分がデスドル創設者です」とポスト。また続けて「デスドルの中の人を全員公開しようと思いましたが、芸能事務所Dから警告が来たのでこの後、Xを鍵垢にして公開します」とも報告していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
