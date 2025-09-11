高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和７年９月１１日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北太平洋側 ９月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北太平洋側の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は１１日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

