「ナンバープレートにしたい」と思う愛知県の地名ランキング！ 2位「豊田市」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
回答者からは「自動車のまちであり、トヨタ車好きにはうれしいと思うから」（40代男性／兵庫県）、「運転マナーが悪いと思われにくそう」（30代女性／東京都）、「トヨタのお膝下」（30代男性／沖縄県）、「車といえばトヨタかな？と」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う愛知県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：豊田市／20票豊田市は、世界的に有名な自動車メーカー「トヨタ自動車」の本社があることで知られる都市です。近代的な都市機能と山間部の自然が共存しており、産業と観光のバランスが取れた魅力的な地域です。ナンバープレートとしても「トヨタ」の印象が強く、多くの支持を集めました。
1位：名古屋市／115票愛知県の県庁所在地である名古屋市は、中部地方最大の都市であり、歴史・文化・グルメ・経済すべてにおいて中心的な役割を果たしています。名古屋城や熱田神宮などの名所も多く、「名古屋ナンバー」としてのブランド力は圧倒的です。
回答者からは「愛知県と言うより、名古屋と言ったほうわかりやすいから」（30代女性／奈良県）、「東海の雄という感じがするので」（40代男性／兵庫県）、「お金持ちが多く、豪華でセレブなイメージがあるから」（50代男性／広島県）、「オシャレそうだから」（20代女性／神奈川県）、「都会的で先進性を感じられる地名だと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
