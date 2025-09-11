元プロレスラーでタレントの長州力（73）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。長女夫妻のかつての驚きの行動を明かされる場面があった。

この日は長女の有里さん、その夫で長州の元マネジャーでもあった慎太郎さんとそろって登場。番組では長州の「キレてないですよクイズ」として、有里さんと慎太郎さんが過去にやらかしたエピソードを紹介し、その際長州がキレたか、キレなかったかを当てるクイズを実施した。

問題は「有里さんと慎太郎さんが結婚のあいさつで長州さんの元を尋ねた時、時刻は深夜1時。長州力は玄関先でキレた？キレてない？」というもの。MCの「ハライチ」岩井勇気は「キレた」、フリーアナウンサーの神田愛花と木曜レギュラー陣は「キレてない」を選択した。

回答を問われた長州は「キレてないですよ」と淡々と回答した。有里さんも怒っている「感じじゃないですね」、慎太郎さんも「そもそも泥酔して行ってる」とぶっちゃけた。

MCの「ハライチ」澤部佑が「初めてのあいさつですよね。結婚の」と驚いて確認すると、慎太郎さんは「そうです。で、行った時にリビングに黒パンツ一丁でドンと座ってらっしゃって。泥酔してるんですけど、酔いもさめて。あ、終わったと思って」と苦笑した。

それでも「いざ、会話してみると、ゆっくり優しい言葉をかけてくださって。またちょっと別日に調整した方がいいんじゃないかって。別日になった」と回顧。「今キレてないとおっしゃってくださったんで、だいぶ安心してます」と話して笑わせた。

岩井は「それはキレられた方がいいですよ。聞いたことない」とツッコミを入れ、澤部も「慎太郎さんが特に良くない」と注意した。