今年5月、デビュー17周年を記念した単独コンサート「SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y]」(9月29日(月)にKNTVにて字幕版がTV初放送)が反響を呼んだSHINee。原点に立ち返った渾身のセットリスト、バンド演奏で再構築された熱いライブパフォーマンス...と、今なお進化し続けるメンバーたちの姿に改めて魅了されたファンは多かったことだろう。

そうしたグループ活動の一方で、「SMTOWN LIVE」ツアーの出演など、ソロ活動も精力的に展開中。中でも演劇界への進出が注目を浴びたミンホは、今年11月のトライアスロン大会出場を発表し、そのハードなトレーニングが話題を呼んだばかり。韓国の人気バラエティ「シングル男のハッピーライフ #604」(韓国放送日：2025年7月11日)でも、大会に備えたストイックなルーティンを明かし、注目を集めた。

シングルライフを謳歌するスターの"ワケあり"な私生活に密着し、自宅や休日の過ごし方からその素顔に迫る「シングル男のハッピーライフ」。9月20日(土)にKNTVにて日本初放送される「#604」に、"一人暮らし5年目のミンホです"と言って登場したミンホは、漢江ビューが眼下に広がる自宅マンションも公開。起床シーンから始まるストイックなその休日に、カメラが密着する。

人生のモットーとして「チャレンジ」を掲げるミンホが向かったのは、行きつけのトレーニングセンター。ここで2ヶ月トレーニングして初めてのトライアスロン大会に出場し、目標としていた"まずは完走"を見事に達成したという。次に出場を予定している11月の大会では、"表彰台にのぼること"を目標に据え、より一層トレーニングに打ち込んでいる姿を公開した。

このトレーニングがかなりのハードさ。最新式プールでの水泳トレーニングでは、「これが出来ないと表彰台には行けないぞ！」と横でコーチが檄を飛ばす。想像以上のスパルタぶりに、モニタリングしているスタジオのレギュラー陣も「オリンピック選手みたい」とザワつくが、このアスリート級の厳しい指導は、「表彰台に行きたいので厳しくしてくださいと...(お願いした)」と、ミンホ自ら望んだことだという。

さらにその後は自転車トレーニング。本人曰く「軍隊で受けた一番キツい訓練のちょうど2倍くらい」というハードさ。過酷なトレーニングメニューを嬉々としてこなすミンホのストイックなルーティンが明らかになった。

帰宅後も、ミンホの"挑戦"は続く。鍋に湯を沸かし、ラーメンを投入すると、なぜか大急ぎでシャワー室へ。実はこれ、ミンホ流の"ラーメンチャレンジ"だそうで、「早くシャワーを浴びたいし、ラーメンも早く食べたい。その2つをハイブリッドで合わせました。(ラーメンができるまでの)制限時間6分ですべてを終わらせる、完璧なチャレンジです」と宣言したミンホ。ラーメンを作って食べることすらチャレンジにしてしまう筋金入りのトレーニング精神に、スタジオからも「全部をスポーツ化しすぎてる(笑)」と総ツッコミされていた。

シャワー室から出てきたままの姿でスープの素を鍋に投入するターンでは、トレーニングの賜物というべき、バキバキの腹筋もばっちり確認できる。

"ラーメンチャレンジ"とは一転、激辛トッポッキを食べる場面もあり、そこでは顔をしかめながら口に運ぶ様子も...。どの瞬間も"自分との戦い"を繰り広げるミンホには、「勝つために生まれてきたね」といった声が挙がるほどだった。

不安な気持ちを打ち消してくれるトレーニングへの思いを明かし、希望に満ちた表情で「アイアンマンになりたいです」とピュアな思いを語るミンホ。いついかなる時も自分自身を高め、より良い未来のために、困難な道を選び、立ち向かう根っからの挑戦者――それがミンホだ。まずは日々、黙々と努力を重ねる彼のプライベートをぜひ目撃してほしい。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

シングル男のハッピーライフ #604(SHINee・ミンホ出演回)

放送日時：2025年9月20日(土)22:30〜

SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y]＜字幕版＞

放送日時：2025年9月29日(月)22:30〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ