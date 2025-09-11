父が「認知症」で介護施設に入居します。月額利用料のほか、“入居一時金”や“医療費”などでいくら必要でしょうか？

入居一時金の相場と施設ごとの違い

介護施設への入居時に必要となる「入居一時金」は、施設によって大きく異なります。

・特別養護老人ホーム（特養）・介護老人保健施設（老健）・介護医療院

入居一時金は不要。入居希望者が多く、待機が長くなることも。

・グループホーム（小規模で認知症専門）

入居一時金は0～数百万円。地域密着型なので自宅近くを選びやすいが、費用はやや高め。

・介護付き有料老人ホーム（民間運営）

入居一時金は0円から数千万円まで幅広い。立地やサービスが充実している分、初期負担は大きい。

株式会社LIFULL seniorの「老人ホーム入居時にかかった費用（一時金）について」のアンケート調査結果によると、有料老人ホーム入居時にかかった初期費用は1万円～50万円未満が最も多く、最小金額は0円、最高金額は3500万円でした。

このように、施設によって入居一時金には大きく幅があります。



毎月どれだけ必要？ 月額利用料と医療費の実態

次に、毎月かかる費用を見てみましょう。

・月額利用料（介護サービス料・食費・居住費などを含む）

平均は約15万円前後。施設によって10万円台から30万円程度まで幅があります。

・医療費

認知症の方は通院や投薬が継続的に必要です。統計では月あたり約4万円。

施設利用料と医療費を合わせると、月20～30万円程度が一般的。1年間にすると約240～360万円の支出になります。

このほか、介護保険の自己負担割合（1～3割）や、要介護度の違いによっても金額は変わります。



認知症ならではの意外な費用もチェック

入居費用と毎月の利用料だけでは済まないのが認知症介護の難しさです。

・検査費用

脳の画像検査や心理テストで1回数千円～2万円程度。定期的に行うこともあります。

・保険適用外のサービス

徘徊時の捜索支援、見守り機器、送迎タクシーなど。月数千円～数万円の追加出費になる場合も。

・住宅改修・福祉用具購入

介護ベッドや手すりの設置など、平均74万円前後かかるというデータもあります。

・成年後見制度の費用

財産管理や契約手続きのために、後見人を依頼すると月数万円の報酬が必要になることがあります。

これらは「想定外」と感じやすい費用ですが、実際には多くのご家庭が経験するものです。



準備すべき総費用のイメージと家計の工夫

認知症の親を施設に入れるときに必要な費用は、

・初期費用（入居一時金）

0～数百万円

・月額費用（生活費＋医療費）

20～30万円前後

・追加費用（検査・見守り・住宅改修など）

数千円～数十万円

これらを合計すると、初年度に数百万円、長期的には数千万円規模の資金が必要になる可能性があります。

しかし、工夫できる点もあります。

・高額介護サービス費制度や医療費控除を活用して、負担を減らす。

・入居一時金が少ない施設を選び、月額とのバランスを考える。

・公的施設に申し込みつつ、民間施設を一時利用するなど、柔軟に組み合わせる。

介護にかかるお金は決して小さくありませんが、制度やサービスを上手に利用すれば、家計への負担を抑えつつ安心して介護を続けられます。迷ったときは、地域包括支援センターやケアマネジャー、ファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。



出典

株式会社LIFULL senior 老人ホーム入居時にかかった費用（一時金）についてのアンケート調査

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー